Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ξεπέρασαν τους 2.200 νεκροί από τα φονικά Ρίχτερ

Δραματικά έχει αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό στο Αφγανιστάν με τα θύματα να έχουν φτάσει τα 2.205 σύμφωνα με ανακοίνωση των Ταλιμπάν.

Ο σεισμός των 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 31 Αυγούστου σκορπώντας τον όλεθρο, καθώς ισοπέδωσε ολόκληρες περιοχές.

Πολλοί ήταν εκείνοι που παγιδεύτηκαν κάτω από τα κατασκευασμένα από πηλό και ξύλο ερείπια σπιτιών, όπου δεν μπόρεσαν να αντέξουν το χτύπημα του Εγκέλαδου.

«Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τους ανθρώπους του Αφγανιστάν που αντιμετωπίζουν πολλαπλές κρίσεις. Οι αντοχές των κοινοτήτων έχουν κορεστεί», δήλωσε ο Ιντρίκα Ράτβαττε, συντονιστής του ΟΗΕ για το Αφγανιστάν.

Εκανε έκκληση στη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει. «Αυτές είναι αποφάσεις ζωής και θανάτου, ενώ αγωνιζόμαστε ενάντια στον χρόνο για να φτάσουμε στους ανθρώπους. Αν έπρεπε να το μοντελοποιήσουμε με βάση όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν, είναι σαφές πως ο ρυθμός θανάτων θα είναι μάλλον εκθετικός».

Να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση των Ταλιμπάν, που αναγνωρίζεται μόνο από τη Ρωσία, έχει απευθύνει έκκληση για βοήθεια από ξένες κυβερνήσεις και τον ανθρωπιστικό τομέα.