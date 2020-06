Τα προγράμματα κράτησαν την Ελλάδα στην Ευρωζώνη, αλλά η προσαρμογή της ήταν πολύ μακρά και θα έπρεπε να είχε δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις κοινωνικές ανάγκες του ελληνικού πληθυσμού, σύμφωνα με ανεξάρτητη έκθεση αξιολόγησης, που θα συζητηθεί στο Συμβούλιο των Διοικητών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) που συνεδριάζει αυτή την ώρα.

Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter, ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, ο οποίος προεδρεύει και στο Συμβούλιο Διοικητών του ESM, αναφέρθηκε στα παραπάνω συμπεράσματα της έκθεσης που συνέταξε ο ανεξάρτητος αξιολογητής, Χοακίν Αλμούνια, με εντολή του ESM. «Η εμπειρία των ελληνικών προγραμμάτων έχει επηρεάσει την αναθεώρηση της συνθήκης που είναι σε εξέλιξη και θα διαμορφώσει τα μελλοντικά προγράμματα του ESM, περιλαμβανομένης της αντίδρασής μας στην κρίση της COVID-19», πρόσθεσε ο Σεντένο.

Αναφερόμενος στη στήριξη που παρέχει ο ESM για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού (Pandemic Crisis Support), με τη χορήγηση δανείων σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης ύψους 2% του ΑΕΠ τους, ο πρόεδρος του Eurogroup είπε ότι με αυτό ο ESM «έδειξε ότι μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές κρίσεις και να λειτουργήσει χωρίς πολιτικές τύπου τρόικας».

