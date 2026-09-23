Σούπερ Ελ Νίνιο: Εφιαλτική πρόβλεψη για πάνω από 450.000 θανάτους τους επόμενους 6 μήνες – Οι 10 χώρες που απειλούνται περισσότερο

Πάνω από 450.000 άνθρωποι κινδυνεύουν να χάσουν πρόωρα τη ζωή τους μέσα στους επόμενους 6 μήνες εξαιτίας της ακραίας ζέστης που αναμένεται να φέρει το «σούπερ Ελ Νίνιο». Σύμφωνα με επιστήμονες που μελετούν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, το φαινόμενο αναμένεται να αφήσει το αποτύπωμά του σε ολόκληρο τον πλανήτη, από την Ινδονησία και την Ινδία έως τη Νιγηρία και τις ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή οι ακραίες ξηρασίες, οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες που συνδέονται με το Ελ Νίνιο εκτιμάται ότι θα αυξήσουν ακόμη περισσότερο τον αριθμό των θυμάτων.

Η εκτίμηση για τους θανάτους αφορά την περίοδο Σεπτεμβρίου – Φεβρουαρίου 2027, οπότε και λήγουν οι τρέχουσες προβλέψεις για τη θερμοκρασία. Ωστόσο, τα αυξημένα επίπεδα θανάτων λόγω ζέστης αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο του 2027. Το Ελ Νίνιο, που θερμαίνει τον πλανήτη, ξεπέρασε την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ για το φαινόμενο τη Δευτέρα (22.09.2026), αρκετούς μήνες πριν από την αναμενόμενη κορύφωσή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θερμότητα είναι τόσο αυξημένη συγκριτικά με προηγούμενα φαινόμενα, που οι επιστήμονες το έχουν χαρακτηρίσει «απίστευτο» και «επιπέδου Γκοτζίλα».

«Η εκτίμηση για 451.000 ανθρώπους είναι τόσο μεγάλος αριθμός που μπορεί να προκαλεί μούδιασμα, αλλά αποτελείται από γονείς και παιδιά, παππούδες και γιαγιάδες και γείτονες, ανθρώπους που πηγαίνουν στη δουλειά, φροντίζουν τις οικογένειές τους και ζουν τη ζωή τους», δήλωσε ο καθηγητής Μάικλ Γκρίνστοουν, συνιδρυτής του Εργαστηρίου Κλιματικών Επιπτώσεων και στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, ο οποίος συνυπέγραψε την έκθεση.

Οι χώρες που θα πληγούν περισσότερο τους επόμενους έξι μήνες είναι η Νιγηρία, η Ινδονησία, το Σουδάν, η Ινδία και η Βραζιλία. Οι ΗΠΑ βρίσκονται μεταξύ των 20 χωρών με τις σημαντικότερες επιπτώσεις, με 3.500 προβλεπόμενους επιπλέον θανάτους λόγω ζέστης. Γενικότερα, η περιοχή του Σαχέλ στην Αφρική και η νοτιοανατολική Ασία θα πληγούν σε μεγάλο βαθμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι προμήθειες τροφίμων θα πληγούν επίσης από το Ελ Νίνιο, με το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων να προειδοποιεί από τον Αύγουστο ότι είναι πιθανό να ωθήσει περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώπους σε οξεία πείνα και να αυξήσει τις τιμές.

Ενα ισχυρό Ελ Νίνιο το 1877-1878 προκάλεσε περισσότερους από 50 εκατομμύρια θανάτους λόγω ξηρασίας και λιμού, με την Ινδία, τη Βραζιλία και την Κίνα να πλήττονται περισσότερο.

Οι προβλέψεις έγιναν χρησιμοποιώντας μεθόδους που παρακολουθούν τη μηνιαία σχέση μεταξύ της θερμοκρασίας και των πρόσθετων θανάτων λόγω θερμότητας σε 24.378 περιοχές σε όλο τον κόσμο.

Αυτό, σύμφωνα με τον Guardian, συνδυάστηκε με τις προβλέψεις για υψηλότερες θερμοκρασίες λόγω του Ελ Νίνιο τους επόμενους μήνες. Η τιμή αναφοράς ήταν ο αριθμός των θανάτων λόγω θερμότητας στον μέσο μήνα από το 1996 έως το 2025.