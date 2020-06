Μεγάλες καταστροφές από τις πλημμύρες στην Κεντρική και Δυτική Σερβία. Επτά πόλεις κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων τριών ημερών στη Σερβία προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές. Επτά Δήμοι τέθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι ποταμοί Δρίνος, Ίμπαρ, Μόραβα υπερχείλισαν πλημμυρίζοντας δεκάδες χωριά ενώ προκλήθηκαν και μεγάλες ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες.

Heavy rain in Serbia bringing new floods and destroying splavs (cafés, restaurants and clubs built on flotting structures on the river). Impressive footage from Kraljevo. https://t.co/rbQlLTmUdf

Στη δυτική Σερβία περισσότερα από πεντακόσια νοικοκυριά πλημμύρισαν, δύο γέφυρες κατέρρευσαν, χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης βρέθηκαν κάτω από το νερό. Τα σωστικά συνεργεία της πυροσβεστικής χρειάστηκε να επέμβουν 71 φορές για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους των οποίων τα σπίτια πλημμύρισαν.

Το ανησυχητικό είναι ότι οι βροχοπτώσεις στις πληγείσες περιοχές συνεχίζονται και στους κατοίκους ξυπνούν μνήμες από τον Μάιο του 2014, όταν οι πλημμύρες είχαν προκαλέσει τον θάνατο 33 ατόμων και υλικές ζημιές ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Our @Vlada_SR never learns #floods in #Serbia again. This is small town of Kosjeric in West part of Serbia. https://t.co/Av6yLmOtDq