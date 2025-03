Σερβία: Τεράστια πλήθη στο κέντρο του Βελιγραδίου στην ιστορική διαδήλωση κατά της διαφθοράς

Τεράστια πλήθη κατέκλυσαν απόψε (15.03.2025) τις λεωφόρους στο κέντρο του Βελιγραδίου, στη μεγαλύτερη διαδήλωση στην πρόσφατη ιστορία της Σερβίας μετά και το δυστύχημα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ την 1η Νοεμβρίου 2024, όταν 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την κατάρρευση στεγάστρου που μόλις είχε κατασκευαστεί.

Έπειτα από πολύμηνες διαδοχικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στη Σερβία κατά της διαφθοράς, με αιχμή του δόρατος τους φοιτητές που εννοούν να αποδείξουν ότι «η αλλαγή είναι δυνατή», εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν το Βελιγράδι.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας ανακοίνωσε ότι «107.000 άτομα» συμμετείχαν στη διαδήλωση, διευκρινίζοντας ότι κανένα «σοβαρό επεισόδιο» δεν έχει σημειωθεί από την έναρξη της εκδήλωσης διαμαρτυρίας.

Διάφορα βίντεο στα social media δείχνουν τις μεγάλες λεωφόρους στο κέντρο του Βελιγραδίου πλημμυρισμένες από διαδηλωτές.

Belgrade now.



Looks like the entire Serbian capital is out on the streets tonight protesting against the Vucic regime. pic.twitter.com/a3KyGJ2ST4