Με εκκλησιαστικούς ύμνους, θυμιατά και εικόνες του Χριστού της Παναγίας και Αγίων, χιλιάδες Σέρβοι βγήκαν στο Βελιγράδι για να διαδηλώσουν κατά του EuroPride και της LGBTQ κοινότητας, σε μια επίδειξη όχι και τόσο… προοδευτικών απόψεων.

Η διαδήλωση έγινε στο Βελιγράδι τη Δευτέρα 29/08, μια μέρα δηλαδή αφ’ ότου ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάντερ Βούτσιτς ανακοίνωσε την ακύρωση του Pride στη χώρα, το οποίο ήταν να γίνει από 12 μέχρι 18 Σεπτεμβρίου.

Το ίδιο είχε γίνει και στις 14 Αυγούστου με ακόμα μεγαλύτερη διαδήλωση, καθώς τότε οι… υπέρμαχοι της ηθικής ζητούσαν να ακυρωθεί το Pride. Μάλιστα τότε είχε στηριχτεί και από κόμματα της αντιπολίτευσης.

Orthodox rally against EuroPride 2022 in #Belgrade, #Serbia



For Serbs, the definition of a „pride parade” means preserving family, religion, identity, moral and traditional values. ☦️🤍🇷🇸 pic.twitter.com/VneRbjX5pe