Σάλος έχει προκληθεί στην Αλβανία με ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media.

Ένας σερβιτόρος λίγο πριν σερβίρει υπουργό ένα πιάτο ζυμαρικών με σολωμό φτύνει μέσα σε αυτό. Ο σερβιτόρος μιλά στην κάμερα του κινητού του τηλεφώνου και βρίζει σκαιότατα τον υπουργό.

Λέει μεταξύ άλλων: «Σα δεν ντρέπεται που παρήγγειλε ένα απ’ τα πιο ακριβά πιάτα (ζυμαρικά με σολωμό) την ώρα που ο λαός πεινάει!»

Στα Τίρανα, αναζητούν το όνομα του υπουργού, αλλά ο σερβιτόρος είναι σφίγγα και δεν το αποκαλύπτει!

