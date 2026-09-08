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Νέα αμφιλεγόμενη αφήγηση Τραμπ: «Με πήραν σηκωτό οι πυροσβέστες» από κτίριο που κινδύνευε να καταρρεύσει την 11η Σεπτεμβρίου

Ακόμη μια αφήγηση του Αμερικανού προέδρου που προκάλεσε ερωτήματα για την εγκυρότητά της
REUTERS
REUTERS / Nathan Howard
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Ο Ντόναλντ Τραμπ, που συχνά κατηγορείται ότι εξωραΐζει ή εμπλουτίζει τις αφηγήσεις του, αιφνιδίασε την Τρίτη (8/9/26), όταν ισχυρίστηκε ότι πυροσβέστες τον απομάκρυναν δια της βίας από ένα κτίριο που κινδύνευε να καταρρεύσει μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, Νεοϋορκέζος στην καταγωγή, βρισκόταν στο Μανχάταν την ημέρα που κατέρρευσαν οι Δίδυμοι Πύργοι, αφού χτυπήθηκαν από δύο αεροπλάνα που είχαν καταληφθεί από τζιχαντιστές της Αλ Κάιντα.

Φέτος, ο 80χρονος Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δεν θα παραστεί στην καθιερωμένη τελετή στο σημείο όπου έστεκαν κάποτε οι πύργοι του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, στην οποία αναμένονται όλοι οι εν ζωή προκάτοχοί του: Ο Τζορτζ Μπους, ο Μπιλ Κλίντον, ο Μπαράκ Ομπάμα και ο Τζο Μπάιντεν. Θα εκφωνήσει όμως ομιλία στο Πεντάγωνο, μια από τις άλλες τοποθεσίες που χτυπήθηκαν πριν από 25 χρόνια.

Πάντως, η τελευταία του εξιστόρηση προκάλεσε ερωτήματα για την εγκυρότητά της…

Κατά τη διάρκεια μιας τελετής που οργανώθηκε κοντά στον Λευκό Οικόπεδο ενόψει των εκδηλώσεων μνήμης για την 11η Σεπτεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Συγκεντρωνόμαστε εδώ για να επαναβεβαιώσουμε την ιερή υπόσχεση που δόθηκε πριν από ένα τέταρτο του αιώνα: δεν θα ξεχάσουμε ποτέ».

Όπως κάνει συχνά, παρεξέκλινε από τον φόρο τιμής στα σχεδόν 3.000 θύματα των επιθέσεων για να αφηγηθεί μια ιστορία με πρωταγωνιστή τον ίδιο.

«Με πήραν σηκωτό οι πυροσβέστες»

«Ήμουν στη μέση της κατασκευής ενός μεγάλου κτιρίου στη Νέα Υόρκη και πήγα ολόκληρη την ομάδα εκεί αμέσως μόλις συνέβη», υποστήριξε ο πρώην κτηματομεσίτης. Ισχυρίστηκε ότι στεκόταν κοντά σε έναν ουρανοξύστη, τον United States Steel Building (το σημερινό One Liberty Plaza), ο οποίος «έτριζε και πιστεύαμε ότι θα μας έπεφτε στο κεφάλι».

«Δύο πυροσβέστες, μεγάλοι και γεροδεμένοι τύποι -και εγώ ο ίδιος δεν είμαι μικρόσωμος- με άρπαξαν κυριολεκτικά από το χέρι και μου είπαν: “Πρέπει να φύγετε από εδώ”», συνέχισε ο Τραμπ.

«Με σήκωσαν και άρχισαν να τρέχουν», είπε, διευκρινίζοντας ότι το εν λόγω κτίριο τελικά δεν κατέρρευσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην ομιλία του την Τρίτη (8/9/26) σε έναν από τους ήρωες της 11ης Σεπτεμβρίου, τον Γουέλς Κρόουθερ, ο οποίος εργαζόταν σε έναν από τους Δίδυμους Πύργους και βοήθησε να σωθούν οι ζωές πολλών ανθρώπων, συμμετέχοντας στις επιχειρήσεις εκκένωσης.

Ο νεαρός άνδρας, γνωστός με το προσωνύμιο «ο άνδρας με την κόκκινη μπαντάνα», από το μαντίλι με το οποίο είχε καλύψει το στόμα του, σκοτώθηκε εκείνη την ημέρα. «Ο άνδρας με την κόκκινη μπαντάνα. Έγινε πιο διάσημος από εμένα. Δεν μου αρέσει αυτό. Δεν μου αρέσει καθόλου», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, γελώντας συγκρατημένα.

Ο αντιπρόεδρος Βανς στη Νέα Υόρκη

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αμφισβητούν ότι ο Τραμπ πλησίασε το “Ground Zero” την ημέρα της επίθεσης και δεν έχουν εντοπίσει κάποιο ίχνος μιας μεγάλης ομάδας εργατών που υποτίθεται ότι έστειλε στο σημείο ο ίδιος. Στο παρελθόν ο Τραμπ είχε πει ότι εκείνο το πρωί βρισκόταν στον «Πύργο Τραμπ» που απέχει πολλά χιλιόμετρα από το World Trade Center.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος πήρε την απόφαση να πάει την Παρασκευή στο Πεντάγωνο «εν μέρει επειδή ήθελε να εκφωνήσει ομιλία» στη Νέα Υόρκη, κάτι που δεν έγινε δεκτό επειδή στην τελετή αυτή μιλούν μόνο οι συγγενείς των θυμάτων. Ο Τραμπ κατηγόρησε την εφημερίδα ότι «κατασκεύασε» αυτήν την εξήγηση.

Η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί στη Νέα Υόρκη από τον αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς.

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, 2.977 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις που διέπραξε η τζιχαντιστική οργάνωση Αλ Κάιντα. Δύο αεροπλάνα που είχαν καταληφθεί από αεροπειρατές προσέκρουσαν στους δύο πύργους του World Trade Center στη Νέα Υόρκη, ένα τρίτο χτύπησε το Πεντάγωνο και ένα τέταρτο, το οποίο ενδέχεται να στόχευε το Καπιτώλιο ή τον Λευκό Οίκο, συνετρίβη σε μια δασώδη περιοχή στο Σάνκσβιλ της Πενσιλβάνια, αφού οι επιβάτες του επιτέθηκαν στους αεροπειρατές.

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