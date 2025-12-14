Σίδνεϊ: Δέκα λεπτά απόλυτου τρόμου σκόρπισαν πατέρας και γιος – Στους 16 ο αριθμός των νεκρών μετά το αιματοκύλισμα

Δέκα λεπτά διήρκησε η τρομοκρατική επίθεση των δύο ανδρών στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, κατά τη διάρκεια εβραϊκής εκδήλωσης, όπου 16 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, σκοτώθηκαν από τα πυρά των δραστών.

Δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον πλήθους που γιόρταζε σήμερα την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα στη διάσημη παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ στην Αυστραλία, σκοτώνοντας τουλάχιστον 16 ανθρώπους και τραυματίζοντας 40, σε μια «τρομοκρατική» και στοχευμένη «αντισημιτική» επίθεση, όπως τόνισαν οι αρχές, μια από τις χειρότερες επιθέσεις που έχει βιώσει η χώρα.

Η επίθεση συνέβη περίπου τις 18:45 τοπική ώρα (09:45 ώρα Ελλάδας) ένα ζεστό καλοκαιρινό απόγευμα, όπου όπως κάθε Σαββατοκύριακο, η διάσημη παραλία είναι συνήθως είναι γεμάτη με περιπατητές, κολυμβητές και σέρφερ. Τα θύματα δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί επίσημα, ωστόσο, η αστυνομία πιστεύει ότι οι ηλικίες τους κυμαίνονται μεταξύ 10 και 87 ετών.

Πέντε άνθρωποι παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι υπόλοιποι παραμένουν σε σοβαρή και σταθερή κατάσταση. Ανάμεσα στους τραυματίες ήταν και οι δύο αξιωματικοί οι οποίοι παραμένουν σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Οι δύο δράστες, ένας 50χρονος που εξουδετερώθηκε άμεσα από τις αρχές και ένας 24χρονος φοιτητής πακιστανικής καταγωγής σκόπευαν να «χτυπήσουν» και με άλλο τρόπο, αφού εντοπίστηκε στον τόπο του συμβάντος, ένα βανάκι γεμάτο με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Μάλιστα, σύμφωνα με τις αρχές της Αυστραλίας, πρόκειται για πατέρα και γιο.

Οι αρχές δήλωσαν ότι πολύ περισσότεροι άνθρωποι θα είχαν σκοτωθεί αν δεν ήταν ένας περαστικός, που μέσα ενημέρωσης κατονόμασαν ως Αχμεντ αλ Αχμεντ, 43χρονο ιδιοκτήτη οπωροπωλείου, που όπως φαίνεται σε ένα βίντεο, όρμησε και άρπαξε το όπλο ενός από τους δράστες ενώ πυροβολούσε εναντίον άοπλων πολιτών.

Ο Κρις Μινς αποκάλεσε τον περαστικό «πραγματικό ήρωα» και είπε ότι το βίντεο ήταν «η πιο απίστευτη σκηνή που έχω δει ποτέ». «Υπάρχουν πολλοί, πολλοί άνθρωποι ζωντανοί απόψε χάρη στη γενναιότητά του», τόνισε ο Μινς. Και πρόσθεσε: «Σε αυτή τη σκοτεινή ώρα για το έθνος μας, η αστυνομία και οι υπηρεσίες ασφαλείας μας εργάζονται για να εντοπίσουν οποιονδήποτε σχετίζεται με αυτή την αγριότητα».

Σύμφωνα με τις αρχές, έγινε έφοδος στο σπίτι του 24χρονου δράστη Naveed Akram στο Σίδνεϊ, στο οποίο διαμένει και η οικογένειά του.

Πυροβολισμοί επί 10 λεπτά

Μάρτυρες είπαν ότι οι πυροβολισμοί στην παραλία, η οποία ήταν γεμάτη με κόσμο, διήρκεσαν περίπου 10 λεπτά, και εκατοντάδες άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι στην άμμο και σε κοντινούς δρόμους και πάρκα. Η αστυνομία τόνισε ότι περίπου 1.000 άτομα παρευρίσκονταν στην εκδήλωση του Χάνουκα.

«Όλοι πανικοβληθήκαμε και αρχίσαμε να τρέχουμε κι εμείς. Παρατήσαμε τα πάντα…σαγιονάρες, τα πάντα. Απλά τρέχαμε στους λόφους», είπε ο κάτοικος της περιοχής, Μάρκος Καρβάλιο, 38 ετών.

Η κάτοικος του Μπόνταϊ, Γκρέις Μάθιου, είπε ότι άνθρωποι έτρεχαν προσπερνώντας της καθώς εκείνη άκουσε πυροβολισμούς. «Αρχικά, σκέφτεσαι ότι είναι μια όμορφη μέρα στην παραλία». «Νομίζεις ότι οι άνθρωποι απλώς περνούν καλά. Μετά έτρεχαν περισσότεροι άνθρωποι και είπαν ότι υπάρχει ένας ένοπλος, υπάρχει μια μαζική ένοπλη επίθεση και σκοτώνουν ανθρώπους», είπε.

«Ακούσαμε πυροβολισμούς. Ήταν σοκαριστικό… δέκα λεπτά αδιάκοπων πυροβολισμών. Ακουγόταν σαν ένα ισχυρό όπλο», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Καμίλο Ντιάζ, ένας 25χρονος Χιλιανός φοιτητής, που βρισκόταν στο σημείο.

«Υπήρξαν πυροβολισμοί, δύο ένοπλοι ντυμένοι στα μαύρα και οπλισμένοι με ημιαυτόματα όπλα», αφηγήθηκε ένας άλλος μάρτυρας, ο Τίμοθι Μπραντ-Κόουλς, Βρετανός τουρίστας.

Το εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ABC έδειξε εικόνες ανθρώπων να βρίσκονται ξαπλωμένοι στο γρασίδι κοντά στην παραλία, καθώς και ένα τουφέκι ακουμπισμένο σε έναν κορμό δέντρου. «Υπάρχει αίμα παντού», είπε ο κάτοικος της περιοχής Χάρι Γουίλσον στο ABC.

Καθώς έπεφτε η νύχτα, η συνήθως ζωντανή και θορυβώδης γειτονιά εκκενώθηκε, ένοπλοι αστυνομικοί είχαν αποκλείσει τους πολύβουους δρόμους και τα φώτα των νυχτερινών κέντρων έδωσαν τη θέση τους στις σειρήνες των οχημάτων έκτακτης ανάγκης που έμοιαζαν με φλας.

Η σημερινή επίθεση είναι από τις χειρότερες μιας σειράς αντισημιτικών επιθέσεων σε συναγωγές, κτίρια και αυτοκίνητα στην Αυστραλία από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023.

Η εβραϊκή διασπορά της Αυστραλίας είναι μικρή σε πληθυσμό, αλλά βαθιά ενσωματωμένη στην ευρύτερη κοινότητα, με περίπου 150.000 ανθρώπους που αυτοπροσδιορίζονται ως Εβραίοι στη χώρα των 27 εκατομμυρίων. Περίπου το ένα τρίτο από αυτούς εκτιμάται ότι ζουν στα ανατολικά προάστια του Σίδνεϊ, συμπεριλαμβανομένου του Μπόνταϊ.

«Αν γίναμε στόχος σκόπιμα με αυτόν τον τρόπο, είναι κάτι σε κλίμακα που κανένας μας δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Είναι κάτι φρικτό», δήλωσε στο Sky News ο Άλεξ Ρίβτσιν, συν-διευθύνοντας σύμβουλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Αυστραλιανού Εβραϊσμού, προσθέτοντας ότι ο σύμβουλός του για τα μέσα ενημέρωσης τραυματίστηκε στην επίθεση.

Οι μαζικές ένοπλες επιθέσεις είναι σπάνιες στην Αυστραλία, μια από τις ασφαλέστερες χώρες στον κόσμο. Η επίθεση της Κυριακής ήταν η χειρότερη μετά το 1996, όταν ένας ένοπλος σκότωσε 35 άτομα σε τουριστικό αξιοθέατο στη νότια πολιτεία της Τασμανίας.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ιμάμηδων της Αυστραλίας καταδίκασε την ένοπλη επίθεση σε ανακοίνωσή του: «Αυτές οι πράξεις βίας και τα εγκλήματα δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας. Οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν πλήρως και να αντιμετωπίσουν την πλήρη ισχύ του νόμου». «Αυτή είναι η στιγμή για όλους τους Αυστραλούς, συμπεριλαμβανομένης της αυστραλιανής μουσουλμανικής κοινότητας, να σταθούν ενωμένοι με ενότητα, συμπόνια και αλληλεγγύη», πρόσθεσε.

Διεθνείς αντιδράσεις

Η διεθνής κοινότητα καταδίκασε με κατηγορηματικό τρόπο την «αντισημιτική» επίθεση που συνέβη σήμερα στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, πρώτη ημέρα της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα, επίθεση που άφησε τουλάχιστον 16 νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Ακολουθούν ορισμένες από τις αντιδράσεις από παγκόσμιους ηγέτες μετά την φονική ένοπλη επίθεση.

«Αυτή είναι μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Αυστραλών Εβραίων την πρώτη ημέρα του Χάνουκα, που θα έπρεπε να είναι μια ημέρα χαράς, μια γιορτή πίστης – μια κακόβουλη, αντισημιτική και τρομοκρατική πράξη που χτύπησε στην καρδιά του έθνους μας», δήλωσε ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι. «Μια επίθεση εναντίον Αυστραλών Εβραίων είναι μια επίθεση εναντίον όλων των Αυστραλών», τόνισε, λέγοντας παράλληλα: «Σε αυτή τη σκοτεινή ώρα για το έθνος μας, η αστυνομία και οι υπηρεσίες ασφαλείας μας εργάζονται για να εντοπίσουν οποιονδήποτε σχετίζεται με αυτή την αγριότητα».

Ισραήλ

«Ο αντισημιτισμός είναι ένας καρκίνος που εξαπλώνεται όταν οι ηγέτες παραμένουν σιωπηλοί και δεν ενεργούν», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγορώντας την αυστραλιανή κυβέρνηση ότι «έριξε λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού».

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ κάλεσε την Αυστραλέζα ομόλογό του να «δράσει αποφασιστικά» κατά του αντισημιτισμού. Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ καταδίκασε μια «σκληρή επίθεση εναντίον εβραίων».

Παλαιστίνη

Το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής καταδίκασε την επίθεση, δηλώνοντας ότι απορρίπτει «κάθε μορφή βίας και τρομοκρατίας». «Το υπουργείο Εξωτερικών και Αποδήμων καταδικάζει έντονα την τρομοκρατική επίθεση» στο Σίδνεϊ, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της ΠΑ, προσθέτοντας ότι απορρίπτει «κάθε μορφή βίας, τρομοκρατίας και εξτρεμισμού, που είναι αντίθετες με τις ανθρωπιστικές αξίες και τις ηθικές αρχές».

ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε σήμερα την επίθεση σε εβραϊκή γιορτή στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, η οποία άφησε 16 νεκρούς, κάνοντας λόγο για μια «καθαρά αντισημιτική» ενέργεια.

«Αυτή ήταν μια φρικτή επίθεση», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια χριστουγεννιάτικης γιορτής στον Λευκό Οίκο.

«Είμαι σοκαρισμένος και καταδικάζω τη σημερινή αποτρόπαια θανατηφόρα επίθεση κατά οικογενειών εβραίων που συγκεντρώθηκαν στο Σίδνεϊ για να γιορτάσουν το Χάνουκα. Η καρδιά μου είναι με την εβραϊκή κοινότητα παγκοσμίως αυτήν την πρώτη ημέρα του Χάνουκα, μιας γιορτής που γιορτάζει το θαύμα της ειρήνης και του φωτός που νικάει το σκοτάδι», τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

«Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση σε αυτόν τον κόσμο. Οι προσευχές μας είναι με τα θύματα αυτής της φρικτής επίθεσης, την εβραϊκή κοινότητα και τον λαό της Αυστραλίας», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Νέα Ζηλανδία

«Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία είναι κάτι περισσότερο από φίλοι, είμαστε οικογένεια. Είμαι σοκαρισμένος από τις οδυνηρές σκηνές στο Μπόνταϊ , ένα μέρος που πολίτες της Νέας Ζηλανδίας επισκέπτονται καθημερινά», ανέφερε ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Κρίστοφερ Λάξον.

Ιράν

Το Ιράν καταδίκασε από την πλευρά του την επίθεση: «Καταδικάζουμε τη βίαιη επίθεση στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Η τρομοκρατία και η δολοφονία ανθρώπων, όπου κι αν διαπράττονται, απορρίπτονται και καταδικάζονται», έγραψε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ με ανάρτηση στο X.

Κατάρ

Το Κατάρ επιβεβαίωσε την «σταθερή στάση» του κατά της «βίας, της τρομοκρατίας και των εγκληματικών πράξεων, ανεξάρτητα από τα κίνητρα ή τους λόγους τους». Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε την «τρομοκρατική» επίθεση, επιβεβαιώνοντας «τη στάση της κατά κάθε μορφής βίας, τρομοκρατίας και εξτρεμισμού».

«Φρικτή πράξη βίας κατά της εβραϊκής κοινότητας»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε «σοκαρισμένη» και κατήγγειλε μια «φρικτή πράξη βίας κατά της εβραϊκής κοινότητας». «Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Αυστραλίας και των εβραϊκών κοινοτήτων παντού. Είμαστε ενωμένοι ενάντια στη βία, τον αντισημιτισμό και το μίσος», έγραψε η φον ντερ Λάιεν στο X.

Γερμανία

«Σοκαρισμένος» και «άφωνος», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς για την τρομοκρατική επίθεση. «Η αντισημιτική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ κατά τη διάρκεια του Χάνουκα με αφήνει άφωνο. Αυτή είναι μια επίθεση στις κοινές μας αξίες. Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον αντισημιτισμό – εδώ στη Γερμανία και παγκοσμίως», έγραψε ο Μερτς με ανάρτησή του στο Χ.

Βρετανία

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την επίθεση «αποκρουστική». «Η είδηση ότι η επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ ήταν μια αντισημιτική τρομοκρατική επίθεση εναντίον εβραϊκών οικογενειών σε μια εκδήλωση του Χάνουκα είναι αποκρουστική», τόνισε με ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο θα στέκεται πάντα στο πλευρό της Αυστραλίας και της εβραϊκής κοινότητας».

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄, αρχηγός κράτους της Αυστραλίας, δήλωσε «σοκαρισμένος» από την θανατηφόρα ένοπλη επίθεση στο Σίδνεϊ, αποκαλώντας την «φρικτή αντισημιτική τρομοκρατική επίθεση εναντίον Εβραίων».

Ιταλία

«Καταδικάζοντας για ακόμη μια φορά σθεναρά κάθε μορφή βίας και αντισημιτισμού, η Ιταλία εκφράζει τα συλλυπητήριά της για τα θύματα και παραμένει στο πλευρό των αγαπημένων τους προσώπων, των τραυματιών, της εβραϊκής κοινότητας και ανανεώνει τη φιλία της με τον αυστραλιανό λαό», έγραψε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι στο X, εκφράζοντας τη «βαθιά της θλίψη».

Γαλλία

Η Γαλλία «θα συνεχίσει να αγωνίζεται αδυσώπητα ενάντια στο αντισημιτικό μίσος που μας πληγώνει όλους, όπου κι αν αυτό χτυπάει», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την «αλληλεγγύη» της χώρας του «ενώπιον της βάναυσης τρομοκρατικής επίθεσης (…) που στόχευσε την εβραϊκή κοινότητα στην αρχή του Χάνουκα».

Ολλανδία

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ντικ Σχοφ μίλησε για «μαύρη μέρα για την Αυστραλία». «(…) Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στις κοινωνίες μας και πρέπει να τον καταπολεμήσουμε με ακλόνητη αποφασιστικότητα. Πάντα», έγραψε ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ στο X.

Ιρλανδία

Για τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μιχόλ Μάρτιν «τέτοιο μίσος και βία δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

Πολωνία

«Ο αντισημιτισμός, όπου κι αν εμφανίζεται, οδηγεί σε εγκληματικές πράξεις. Σήμερα, η Πολωνία στέκεται στο πλευρό της Αυστραλίας σε αυτή τη στιγμή πένθους», αντέδρασε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Ισπανία

«Το μίσος, ο αντισημιτισμός και η βία δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας», τόνισε ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες.

Αφρική

Η Αφρικανική Ένωση (ΑΕ) καταδίκασε την «αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση», επιβεβαιώνοντας «τη δέσμευσή της στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού και όλων των μορφών βίας με κίνητρο το μίσος».