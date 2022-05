Περίπου 200 κτίρια καίγονται και 5 άνθρωποι είναι νεκροί από τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει στο Κρασνογιάρσκ της ανατολικής Σιβηρίας, με τις πληγείσες περιοχές να έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τους φόβους για χειρότερο απολογισμό ζημιών και νεκρών να είναι έντονοι.

«Η φωτιά επεκτείνεται σε περισσότερες από 16 κατοικημένες ζώνες, περίπου 200 κτίρια, πολλά εργοστάσια ξυλείας, ένας παιδικός σταθμός καίγονται, υπάρχουν ήδη νεκροί», ανέφερε το υπουργείο Έκτακτων Καταστάσεων του Κρασνογιάρσκ της Σιβηρίας στο Telegram. Προς το παρόν, έχουν καταμετρηθεί πέντε νεκροί.

Χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «δύσκολη», οι αρχές κήρυξαν την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς περίπου 300 πυροσβέστες και πάνω από 90 οχήματα συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των πυρκαγιών.

⭕️👆:

Almost half of #Siberia on fire:

State of emergency in Abakan, Republic of Khakassia, southern Siberia. Over 200 summer houses were destroyed by fire. Fatalities reported.#wildfires2022Russiahttps://t.co/ctQaxLpFhj May 7, 2022

Под Новосибирском загорелась пилорама. Внутри склада была тонна топлива. Местный житель рассказал о проблемах с тушениемhttps://t.co/ZD1bJ3Hv32 pic.twitter.com/yhMc22WNby — Тайга.🔥🔥🔥🔥 (@taygainfo) May 7, 2022

«Η επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων περιπλέκεται από τις μετεωρολογικές συνθήκες, θυελλώδεις άνεμοι επιταχύνουν την εξάπλωση των πυρκαγιών και εμποδίζουν την κατάσβεση», συμπλήρωσε το τοπικό υπουργείο.

Soldiers have traditionally played an important part in helping firefighters against wildfires in Russia.



Now, they are all in Ukraine and there’s no one to put out the wildfires currently raging in Siberia. pic.twitter.com/P25SjFWwVG — Visegrád 24 (@visegrad24) May 2, 2022

One of the currently active wildfires in Tyumen region, Western Siberia #wildfires2022Russia pic.twitter.com/vWmours05E — The Siberian Times (@siberian_times) May 6, 2022

Almost 100 houses turned to ash in Nazyvayevsk, Russia. While the Kremlin has thrown all its energies into the war with Ukraine, Putin facing Armageddon in the own country as raging wildfires spread across Siberia. pic.twitter.com/ptmJOlAmw5 — Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) May 7, 2022

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ