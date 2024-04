Σκάνδαλο photogate και στη Δανία; Το πρώτο επίσημο πορτρέτο του βασιλικού ζεύγους πυροδοτεί εικασίες στα social media

Νέο σκάνδαλο «photogate» αυτή τη φορά στη βασιλική οικογένεια της Δανίας μετά την πειραγμένη οικογενειακή φωτογραφία της Κέιτ Μίντλετον για την γιορτή της μητέρας.

Πριν κοπάσει καλά καλά ο θόρυβος με το πορτρέτο της Κέιτ Μίντλετον που είχε υποστεί photoshop, έρχεται το πρώτο επίσημο πορτρέτο του βασιλικού ζεύγους της Δανίας που πυροδότησε όργιο φημών για δύο λόγους.

Πρώτον κάποιοι ισχυρίζονται ότι η φωτογραφία της βασίλισσας Μαίρης και του βασιλιά Φρειδερίκου αποτελεί προϊόν photoshop και άλλοι προσπαθούν να συνδέσουν τη στάση του σώματος της βασίλισσας Μέρι δίπλα στον βασιλιά της Δανίας με τις πρόσφατες φήμες περί εξωσυζυγικού δεσμού του.

Η επίσημη φωτογραφία του βασιλικού ζεύγους κυκλοφόρησε την Παρασκευή (26.04.2024) και παρουσίαζε την αυστραλιανή βασίλισσα να στέκεται δίπλα στον βασιλιά.

Η βασίλισσα Μαίρη φοράει ένα μία εντυπωσιακή πράσινη τουαλέτα από βελούδο και δαντέλα και κοσμήματα με σμαράγδια.

After months of wild rumour and speculation about the state of their marriage, King Frederik and Queen Mary of Denmark stand side-by-side in their first official gala portrait since ascending the throne https://t.co/pv9UhNGLNk pic.twitter.com/rJjqHvHWH4