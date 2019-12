Σκηνοθετικό ντεμπούτο του Questlove με το ντοκιμαντέρ “Black Woodstock”

Οι παραγωγοί της ταινίας, Ρόμπερτ Φάιβολεντ και Ντέιβιντ Ντάινερσταϊν ανακοίνωσαν ότι έχει ήδη ξεκινήσει η παραγωγή.

Το Φεστιβάλ που διοργανώθηκε στο πάρκο Mount Morris του Χάρλεμ το 1969 συγκέντρωσε 300.000 θαμώνες και έγινε γνωστό στην περιοχή ως «Black Woodstock», παρ’ όλα αυτά δεν προβλήθηκε καθόλου από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε αντίθεση με το Woodstock.

Στο υπαίθριο Φεστιβάλ έδωσαν συναυλίες ο Στίβι Γουόντερ, οι Sly and the Family Stone, η Νίνα Σιμόν, ο BB King, οι Gladys Knight and the Pips και πολλοί άλλοι θρύλοι της μουσικής.

Για το ντοκιμαντέρ θα αξιοποιηθούν στιγμιότυπα διάρκειας 40 ωρών που δεν έχουν προβληθεί ξανά και προέρχονται από το αρχείο του παραγωγού της τηλεόρασης, Χαλ Τόλτσιν, ο οποίος κρατούσε το υλικό αποθηκευμένο τα τελευταία 50 χρόνια.

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που βοηθώ να προβληθούν το πάθος, η ιστορία και η μουσική του Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Χάρλεμ στο κοινό σε όλο τον κόσμο» δήλωσε ο Ahmir «Questlove» Thompson. «Οι συναυλίες είναι εξαιρετικές. Έμεινα έκπληκτος όταν είδα τα στιγμιότυπα για πρώτη φορά. Είναι απίστευτο να βλέπεις μία ιστορία που δεν έχει ειπωθεί ποτέ και είναι τιμή μου που θα την αφηγηθώ» τόνισε.

Το Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Χάρλεμ διοργανώθηκε από τον Τόνι Λόρενς, ο οποίος ήταν παρουσιαστής των εκδηλώσεων. Η ιδέα πίσω από αυτό το Φεστιβάλ, που πραγματοποιήθηκε έναν χρόνο μετά το θάνατο του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ του νεότερου ήταν να τιμήσει την αφρο-αμερικανική μουσική, τον πολιτισμό και την πολιτική και να προωθήσει την υπερηφάνεια και ενότητα των μαύρων της Αμερικής.

Ο Questlove είναι ντράμερ του συγκροτήματος της R&B και hip hop μουσικής «The Roots». Είναι επίσης DJ και επιχειρηματίας, έχει βραβευθεί με Grammy τέσσερις φορές και έχει συμμετάσχει σε project με τους D’Angelo, Eminem και Jay-Z. Πρόσφατα έγραψε το τέταρτο βιβλίο του, «Mixtape Potluck» και είναι εκτελεστικός παραγωγός σειράς ντοκιμαντέρ για τη hip hop μουσική με τίτλο «Hip-Hop: The Songs that Shook America» στο AMC υπό την εταιρεία παραγωγών, Two One Five Entertainment της οποίας είναι ιδιοκτήτης.