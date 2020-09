Πρώτα ήταν ο εκπρόσωπος της καγκελαρίου Μέρκελ ο οποίος δήλωσε ότι ο σκληρός επικριτής του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Αλεξέι Ναβάλνι, δηλητηριάστηκε με το με νευροτοξικό παράγοντα από την ομάδα του Novichok.

Στην συνέχεια ήταν η ίδια η Μέρκελ η οποία με δήλωσή της εμφανίστηκε οργισμένη και είπε ότι κάποιοι ήθελαν να του κλείσουν το στόμα. Μίλησε για απόπειρα δηλητηρίασης του Ναβάλνι. «Η απόπειρα αυτή εναντίον του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης είναι σοβαρή και για τον λόγο αυτό αποφάσισα να κάνω η ίδια μια δήλωση», είπε η Μέρκελ. Και πρόσθεσε: «Από τις 22 Αυγούστου ο κ. Ναβάλνι νοσηλεύεται εδώ στην Γερμανία και για ανθρωπιστικούς λόγους και μετά από επιθυμία της οικογένειάς του μεταφέρθηκε εδώ. Τα στοιχεία είναι αδιάσειστα δηλητηριάστηκε με το Novichok και αυτό βρέθηκε από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε».

«Είναι θύμα εγκληματικής ενέργειας και το καταδικάζω απερίφραστα εκ μέρους της γερμανικής κυβέρνησης», είπε επίσης η Γερμανίδα Καγκελάριος. Πρόσθεσε ότι ελπίζει να αναρρώσει και είπε ακόμα ότι εξέτασε το θέμα με τον Πρόεδρο αλλά και με τους επικεφαλής της Βουλής της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Ενημερώθηκε και ο ρώσος πρέσβης και περιμένουμε από την ρωσική κυβέρνηση να πάρει θέση γι’ αυτό.

LIVE: Chancellor Angela Merkel makes a statement about the poisoning of Russian opposition politician Alexei Navalny. https://t.co/CD2pDfH2NH