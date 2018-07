Σοκ με διάσημο ηθοποιό του Χόλιγουντ – Αποκάλυψε τη μάχη για τη ζωή του – video

Ο Άλαν Άλντα, αποκάλυψε σήμερα ότι πάσχει από την ασθένεια του Πάρκινσον, σοκάροντας το Χόλιγουντ. Ο 82χρονος Νεοϋορκέζος ηθοποιός δήλωσε ότι έμαθε πριν τριάμισι χρόνια ότι πάσχει από αυτή την εκφυλιστική διαταραχή του κεντρικού νευρικού συστήματος.

“Αποφάσισα να αποκαλύψω ότι πάσχω από την ασθένεια του Πάρκινσον προκειμένου να ενθαρρύνω και άλλους να δράσουν”, έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter, σε ένα μήνυμα το οποίο συνοδευόταν από ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να κάνει ζογκλερικά.

“Ζω τη ζωή στο έπακρο. Παίζω σε ταινίες, συμμετέχω σε συνέδρια, κάνω το podcast μου”, πρόσθεσε. “Κάνω μαθήματα μποξ τρεις φορές την εβδομάδα και παίζω τένις δύο φορές την εβδομάδα και παίρνω ένα μικρό χάπι, όλα όσα συστήνει ο γιατρός”, τόνισε.

“Και δεν θα πάθω άνοια. Τουλάχιστον όχι πιο γρήγορα από πριν (…) Πραγματικά, είμαι καλά”, εξήγησε.

I decided to let people know I have Parkinson’s to encourage others to take action. I was Diagnosed 3 and a half years ago, but my life is full. I act, I give talks, I do my podcast, which I love. If you get a diagnosis, keep moving!

More>> pic.twitter.com/zHrNxvlwcS

— Alan Alda (@alanalda) July 31, 2018