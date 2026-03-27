Σοκ στη Βρετανία: 23χρονος Αφγανός απήγαγε και βίασε 12χρονη που έπαιζε σε πάρκο

Ένας Αφγανός αιτών άσυλο καταδικάστηκε σε φυλάκιση για την απαγωγή και τον βιασμό 12χρονης στη Βρετανία. Ο 23χρονος Ahmad Mulakhil άρπαξε το κορίτσι από τις κούνιες, την οδήγησε σπίτι του όπου και κακοποίησε σεξουαλικά την ανήλικη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky News την Παρασκευή (27.03.2026), ο Αχμάντ Μουλακίλ έφτασε στη Βρετανία τέσσερις μήνες πριν βιάσει το κορίτσι που απήγαγε από ένα πάρκο.

Ο Αφγανός αιτών άσυλο καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης μετά την απαγωγή και τον βιασμό της 12χρονης στο Νουνίτον.

Κρίθηκε, επίσης, ένοχος για λήψη άσεμνου βίντεο του κοριτσιού.

Είχε υποβάλει αίτηση μετανάστευσης λόγω «προβλημάτων» που είχε αντιμετωπίσει στο Αφγανιστάν.

Ο 23χρονος δήλωσε στο δικαστήριο ότι πίστευε ότι το θύμα του ήταν 19 ετών και ότι αυτή ήταν που ξεκίνησε τη σεξουαλική επαφή στις 22 Ιουλίου του 2025.

This is the moment an Afghan invader asks a 12-year-old girl ‘how old are you?’ before he allegedly raped her, a court was told.



Ahmad Mulakhil, 23, is accused of laughing as he raped and took indecent images of the 12-year-old girl in Nuneaton.



Ωστόσο, ο εισαγγελέας Ντάνιελ Όσκροφτ χαρακτήρισε τις προσπάθειες του Mulakhil να ρίξει το φταίξιμο στο θύμα του «αηδιαστικές» και «πολύ αποκρουστικές».

Το θύμα, το όνομα του οποίου δεν μπορεί να αποκαλυφθεί, δήλωσε ότι ο 23χρονος την πλησίασε σε ένα πάρκο στο Νουνίτον, αφού είχε παίξει στις κούνιες. Είπε ακόμη ότι του ζητούσε να σταματήσει και ότι αυτός γελούσε ενώ της επιτέθηκε!

Η δικαστής Κριστίνα Μοντγκόμερι KC δήλωσε ότι, το θύμα συνεχίζει να υποφέρει από ψυχολογικά προβλήματα.

Εκτός από τη φυλάκιση του Μουλακίλ, η δικαστής του επέβαλε επιπλέον 12 μήνες υπό όρους, οι οποίοι θα ακολουθήσουν την ποινή φυλάκισης.

Μαζί με τον Ahmad Mulakhil δικάστηκε και ο Μοχάμεντ Καμπίρ, επίσης Αφγανός αιτών άσυλο, ο οποίος αθωώθηκε από τις κατηγορίες για «εκ προθέσεως στραγγαλισμό, απόπειρα απαγωγής παιδιού και διάπραξη αδικήματος με πρόθεση τη διάπραξη σεξουαλικού αδικήματος».