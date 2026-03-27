Κόσμος

Σοκ στη Βρετανία: 23χρονος Αφγανός απήγαγε και βίασε 12χρονη που έπαιζε σε πάρκο

«Νόμιζα ότι ήταν 19χρονη» ισχυρίστηκε ο Ahmad Mulakhil στη δίκη του, λέγοντας προκλητικά ακόμη ότι «εκείνη άρχισε πρώτη»
O Ahmad Mulakhil, 23 ετών
O Ahmad Mulakhil, 23 ετών / REUTERS / Αστυνομικό τμήμα του Γουόρικσαϊρ στη Βρετανία

Ένας Αφγανός αιτών άσυλο καταδικάστηκε σε φυλάκιση για την απαγωγή και τον βιασμό 12χρονης στη Βρετανία. Ο 23χρονος Ahmad Mulakhil άρπαξε το κορίτσι από τις κούνιες, την οδήγησε σπίτι του όπου και κακοποίησε σεξουαλικά την ανήλικη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky News την Παρασκευή (27.03.2026), ο Αχμάντ Μουλακίλ έφτασε στη Βρετανία τέσσερις μήνες πριν βιάσει το κορίτσι που απήγαγε από ένα πάρκο.

Ο Αφγανός αιτών άσυλο καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης μετά την απαγωγή και τον βιασμό της 12χρονης στο Νουνίτον. 

Κρίθηκε, επίσης, ένοχος για λήψη άσεμνου βίντεο του κοριτσιού.

Είχε υποβάλει αίτηση μετανάστευσης λόγω «προβλημάτων» που είχε αντιμετωπίσει στο Αφγανιστάν.

Ο 23χρονος δήλωσε στο δικαστήριο ότι πίστευε ότι το θύμα του ήταν 19 ετών και ότι αυτή ήταν που ξεκίνησε τη σεξουαλική επαφή στις 22 Ιουλίου του 2025.

Ωστόσο, ο εισαγγελέας Ντάνιελ Όσκροφτ χαρακτήρισε τις προσπάθειες του Mulakhil να ρίξει το φταίξιμο στο θύμα του «αηδιαστικές» και «πολύ αποκρουστικές».

Το θύμα, το όνομα του οποίου δεν μπορεί να αποκαλυφθεί, δήλωσε ότι ο 23χρονος την πλησίασε σε ένα πάρκο στο Νουνίτον, αφού είχε παίξει στις κούνιες. Είπε ακόμη ότι του ζητούσε να σταματήσει και ότι αυτός γελούσε ενώ της επιτέθηκε!

Η δικαστής Κριστίνα Μοντγκόμερι KC δήλωσε ότι, το θύμα συνεχίζει να υποφέρει από ψυχολογικά προβλήματα.

Εκτός από τη φυλάκιση του Μουλακίλ, η δικαστής του επέβαλε επιπλέον 12 μήνες υπό όρους, οι οποίοι θα ακολουθήσουν την ποινή φυλάκισης.

Μαζί με τον Ahmad Mulakhil δικάστηκε και ο Μοχάμεντ Καμπίρ, επίσης Αφγανός αιτών άσυλο, ο οποίος αθωώθηκε από τις κατηγορίες για «εκ προθέσεως στραγγαλισμό, απόπειρα απαγωγής παιδιού και διάπραξη αδικήματος με πρόθεση τη διάπραξη σεξουαλικού αδικήματος».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
249
159
114
46
42
Newsit logo
Newsit logo