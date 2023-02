Σοκαρισμένη παρακολουθεί η Ιταλία την τραγωδία με τους τουλάχιστον 45 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο σκάφους που μετέφερε μετανάστες στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της Καλαβρίας.

Τα περισσότερο πτώματα των άτυχων μεταναστών βρέθηκαν στις ακτές του Στεκάτο ντι Κούτρο, παραθαλάσσιου θερέτρου στην επαρχία του Κρότωνα, ενώ και άλλοι σοροί εντοπίστηκαν στη θάλασσα, ανέφερε το ANSA. Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ τα θύματα ίσως ξεπεράσουν τα 100.

Το καλό της υπόθεσης είναι ότι οι ιταλικές διασωστικές αρχές έχουν σώσει περισσότερες από 80 ψυχές.

Όπως διηγήθηκαν οι διασωθέντες στις ιταλικές αρχές, το πλεούμενο μήκους είκοσι μέτρων προσέκρουσε σε βράχια λόγω σφοδρής θαλασσοταραχής και αμέσως μετά κόπηκε στα δυο με αποτέλεσμα οι μετανάστες να βρεθούν στα μανιασμένα κύματα.

Οι γιατροί που παρέχουν τις πρώτες βοήθειες, δήλωσαν ότι μέρος των διασωθέντων φέρει εγκαύματα σε πολλά σημεία του σώματος.

More than 40 migrants, including a baby, have died and dozens more have survived after their overloaded boat sank in rough seas off southern #Italy



The vessel reportedly broke apart while trying to land with more than 100 people aboard near the coastal town of Crotone #Calabria pic.twitter.com/izokjaSIkK