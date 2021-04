Σοκ προκαλεί η είδηση ότι ένα 13χρονο κοριτσάκι γέννησε την ώρα που έγραφε διαγώνισμα στα Μαθηματικά. Μάλιστα, η 13χρονη μετά από λίγο επέστρεψε στο σχολείο και… ολοκλήρωσε την εξέταση.

Το περιστατικό, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Star, σημειώθηκε την Τετάρτη (31/3) στην πόλη Buwama, στην Ουγκάντα. Το 13χρονο κοριτσάκι γέννησε πολύ γρήγορα και χωρίς επιπλοκές. Το νεογέννητο, σύμφωνα με τη μαία που ξεγέννησε την 13χρονη, ζυγίζει περίπου τρία κιλά και είναι καλά στην υγεία του, όπως και η μητέρα του.

Το κοριτσάκι μόλις αντιλήφθηκε ότι ήταν έτοιμη να γεννήσει ενημέρωσε τους εξεταστές και καθηγητές της την πήγαν στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Η διευθύντρια του σχολείου δήλωσε πως αφού η 13χρονη γέννησε της επιτράπηκε να ολοκληρώσει το διαγώνισμα της…

Οι γονείς του κοριτσιού, σύμφωνα με την Daily Star, ανέφεραν ότι η 13χρονη έμεινε έγκυος καθώς έπεσε θύμα αποπλάνησης κατά την διάρκεια του lockdown που δεν πήγαινε στο σχολείο.

