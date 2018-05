Σόου Ερντογάν και στο Λονδίνο – Έστησαν αποθεωτική υποδοχή με ουρλιαχτά και selfies – «Ξέχασαν» το tamam

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έφτασε το απόγευμα της Κυριακής (13.05.2018) στο Λονδίνο για να ξεκινήσει την τριήμερη επίσκεψή του στη Βρετανία. Κατά τη διάρκεια της οποίας, την προσεχή Τρίτη (15.05.2018) θα συναντήσει την πρωθυπουργό Τερέζα Μέι, ενώ μαζί με τη σύζυγό του Εμινέ που τον συνοδεύει θα γίνουν δεκτοί και από τη Βασίλισσα Ελισάβετ.

Ο Ερντογάν φαίνεται πως πήρε μαζί του στη Βρετανία και τη… μονταζιέρα του. Γιατί φυσικά, τα τουρκικά ΜΜΕ κάλυψαν λεπτό προς λεπτό την άφιξή του. Και την αποθεωτική υποδοχή της οποίας έτυχε.

Κόσμος μαζεμένος, με τουρκικές σημαίες, είχε μαζευτεί σε δρόμο του Λονδίνου για να υποδεχτεί τον πρόεδρο της Τουρκίας. Μια υποδοχή αντάξια ενός… σταρ του σινεμά. Κι εκείνος, χαιρετούσε με ραμπιά και το χαμόγελο ζωγραφισμένο στα χείλη του. Πλησίαζε τον κόσμο, χαιρετούσε, έκανε χειραψίες. Και τα κινητά τραβούσαν φωτογραφίες και video.

A certain Erdogan is in London today 🇹🇷 pic.twitter.com/dNo86W8xnN — Hashim (@hashimk95) May 13, 2018

Erdogan enthusiasm in London pic.twitter.com/WRvLik5bRJ — Mehmet Ali🤘🇹🇷#rte (@BulgurluAli) May 13, 2018

Επί της ουσίας, εμμέσως, ο Ερντογάν έκανε μια προεκλογική συγκέντρωση στο Λονδίνο.

A post shared by Narjice Basaran (@hijabiinthecity) on May 13, 2018 at 8:38am PDT

Βέβαια, εκτός από αυτές τις εικόνες, υπήρχαν κι άλλες. Οι αντισυγκεντρώσεις. Που δεν είχαν τέτοιο κόσμο βέβαια. Τα πανό με το σύνθημα «tamam» που ακούγεται όλο και περισσότερο. Τα πανό που τον αποκαλούν τρομοκράτη. Αυτά, δεν τα έδειξε η τουρκική τηλεόραση μάλλον… Ας είναι καλά το twitter. Το οποίο δεν συμπαθεί ο Ερντογάν…

Erdogan faces protests in London!

WE DO NOT WANT ERDO ON THE EUROPEAN SOIL pic.twitter.com/QL0exSN4EX — Giorgio Giorgetti 🇮🇹 (@TwittGiorgio) May 13, 2018

Την Τρίτη ο πρόεδρος της Τουρκίας θα γίνει δεκτός από τη βασίλισσα Ελισσάβετ II και θα συναντηθεί με την Τερέζα Μέι με την οποία θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη τύπου αργά το απόγευμα. Τη Δευτέρα θα εκφωνήσει μια ομιλία ενώπιον του συνεδρίου του λονδρέζικου think-tank Chatham House.

Ερντογάν: Σύμμαχος στρατηγικής σημασίας η Βρετανία

Ο Ερντογάν χαρακτήρισε τη Βρετανία σύμμαχο «στρατηγικής σημασίας», «πολύτιμη και αξιόπιστη». Στην ατζέντα των συνομιλιών που θα έχει ο πρόεδρος της Τουρκίας δεσπόζουν γεωπολιτικά και οικονομικά ζητήματα. Με την Βρετανίδα πρωθυπουργό αναμένεται να συζητήσουν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Συρία και το Ιράκ, το θέμα της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, από την οποία αποσύρθηκαν οι ΗΠΑ, και τη μάχη εναντίον της τρομοκρατίας.

«Η Βρετανία είναι μια στρατηγικής σημασίας σύμμαχος, την οποία κρίνουμε πολύτιμη και αξιόπιστη» υπογράμμισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε μια σύντομη ομιλία που εκφώνησε στο Forum Tatlidil, στο Ρέντινγκ, δυτικά του Λονδίνου, παρουσία επιχειρηματιών και επενδυτών των δύο χωρών. «Θεωρώ την εταιρική σχέση μεταξύ της Τουρκίας και της Βρετανίας απαραίτητη» συμπλήρωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Η σχέση μετά το Brexit

Μεταξύ των θεμάτων που επίσης θα βρεθούν στο επίκεντρο των συνομιλιών του Ερντογάν στη Βρετανία βρίσκεται και η ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών κι ενώ η Βρετανία ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε λίγους μήνες.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε επιπλέον με τη Βρετανία μετά το Brexit, σε όλους τους τομείς» διαβεβαίωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας.

Το 2017 οι διμερείς συναλλαγές μεταξύ Τουρκίας-Βρετανίας ανέρχονταν σε 14 δισεκατομμύρια λίρες (15,8 δισεκατομμύρια ευρώ), σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βρετανίας. «Πιστεύω ότι οι δυνατότητες των δύο χωρών μας υπερβαίνουν αυτόν τον αριθμό» τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Λίγο πριν από τις εκλογές

Η επίσκεψη στη Βρετανία πραγματοποιείται λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τις πρόωρες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές της 24ης Ιουνίου στην Τουρκία.

«Υπό το πρόσχημα της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, οι τουρκικές αρχές έχουν εσκεμμένα επιδοθεί στο να γκρεμίσουν την κοινωνία των πολιτών, οδηγώντας στη φυλακή τους προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημιουργώντας ένα αποπνικτικό κλίμα τρόμου» κατήγγειλε η Κέιτ Άλεν, η διευθύντρια της Διεθνούς Αμνηστίας στη Βρετανία, απευθύνοντας έκκληση στην Τερέζα Μέι να θέσει τα ανθρώπινα δικαιώματα ως «προτεραιότητα» στις συνομιλίες της με τον Τούρκο πρόεδρο.

Πολλές οργανώσεις που μάχονται για τις θεμελιώδεις ελευθερίες ή αντιπροσωπεύουν τους κουρδικούς πληθυσμούς κάλεσαν σε διαδηλώσεις στο περιθώριο της επίσκεψης του Τούρκου προέδρου.

Την Τρίτη οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, η Index on Censorship και η International Freedom of Expression Exchange οργανώνουν συγκέντρωση στο Λονδίνο υπέρ της ελευθερίας του Τύπου στην Τουρκία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ