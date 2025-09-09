Σουηδία: Η υπουργός Υγείας κατέρρευσε on air στην πρώτη της συνέντευξη Τύπου αφού ανέλαβε καθήκοντα

Με τρόμο αντίκρισαν οι παρευρισκόμενοι σε συνέντευξη τύπου, την νέα υπουργό Υγείας της Σουηδίας, η οποία στην πρώτη επίσημη εμφάνισή της αφού ανέλαβε καθήκοντα υπουργού… κατέρρευσε.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η υπουργός Υγείας της Σουηδίας, Elisabet Lann, κατέρρευσε απότομα, πέφτοντας με το πρόσωπο στο βάθρο, με τους παρευρισκόμενους να σπεύδουν άμεσα για να της παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.

Μετά την πτώση της Lann, η υπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας Έμπα Μπους παρενέβη γρήγορα για να την βοηθήσει να σηκωθεί. Αργότερα, την οδήγησαν έξω από τον χώρο της συνέντευξης.

Λίγα λεπτά αργότερα, οι υπουργοί επέστρεψαν, όμως η αίθουσα Τύπου έκλεισε και οι δημοσιογράφοι οδηγήθηκαν σε άλλη αίθουσα συνεδριάσεων.

Σήμερα (09.09.2025), ανακοινώθηκε ότι θα είναι η νέα υπουργός Υγείας της Σουηδίας. Η Elisabet Lann δεν πρόλαβε να αναλάβει καθήκοντα στο σουηδικό υπουργείο Υγείας, μετά την παραίτηση της Acko Ankarberg Johansson, αφού κατέρρευσε λίγο μετά την ανακοίνωση στη νέα της θέση

JUST IN: Swedish Health Minister Elisabet Lann collapses at press conference pic.twitter.com/zhviF4kCYQ — BNO News Live (@BNODesk) September 9, 2025

Ποια είναι η Elisabet Lann

Η Elisabet Lann είναι η νέα υπουργός Υγείας μετά την Acko Ankarberg Johansson στην Σουηδία. Προέρχεται από τη θέση της δημοτικής συμβούλου στο Γκέτεμποργκ.

Είναι 48 ετών, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Månsarp, έξω από το Jönköping, και, σύμφωνα με το προφίλ της στο Linkedin, έχει εργαστεί ως περιφερειακή διευθύντρια της οργάνωσης Rädda barnen, στο Γραφείο του Υπουργικού Συμβουλίου και στο Γραφείο της Κυβέρνησης ως αναπληρώτρια διευθύντρια.

Η Lann εργάστηκε επίσης για σύντομο χρονικό διάστημα ως υφυπουργός στο γραφείο συντονισμού των Χριστιανοδημοκρατών και έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα ειρήνης και ανάπτυξης και πολιτικές επιστήμες.

Τη Δευτέρα (08.09.2025), η ηγέτιδα του σουηδικού κόμματος KD, Acko Ankarberg Johansson, ανακοίνωσε σε ανάρτησή της στα social media ότι παραιτείται από το αξίωμα της υπουργού Υγείας και αποχωρεί από το κοινοβούλιο.

Μια εβδομάδα νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι σχεδίαζε να θέσει υποψηφιότητα για άλλη μια θητεία.

«Η Acko αποχωρεί επειδή ζήτησε να αποχωρήσει. Έχει θέσει ένα εξαιρετικά σημαντικό θεμέλιο, αλλά τώρα που πρέπει να ανεβούμε δύο επίπεδα, αυτό απαιτεί τα πάντα από έναν άνθρωπο», δήλωσε η ηγέτιδα του KD Ebba Busch στο TT.