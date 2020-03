Πάνε οι μάσκες, πάνε τα μπουκάλια το οινόπνευμα και ας μην… πούμε για το χαρτί υγείας. Ένα σούπερ μάρκετ στη Δανία βρήκε τον καλύτερο τρόπο για να… προστατεύσει τα αντισηπτικά.

Εδώ στην Ελλάδα, τα αντισηπτικά έχουν την… ίδια μοίρα με το χαρτί υγείας (πόσα meme δεν σας έχουν κάνει να γελάσετε μέχρι δακρύων αυτές τις δύσκολες μέρες;), το οινόπνευμα, τις μάσκες και τα αντισηπτικά μαντηλάκια.

Δεν είναι βέβαια μόνο οι Έλληνες που αγοράζουν όλα τα παραπάνω σαν να μην υπάρχει αύριο. Θυμηθείτε τους καυγάδες σε σούπερ μάρκετ ανά τον κόσμο για το χαρτί υγείας πχ.

Εξαίρεση από τον κανόνα φαίνεται ότι δεν είναι ούτε και η Δανία. Αλλά εκεί ένα σούπερ μάρκετ είχε μια, τουλάχιστον εντυπωσιακή, ιδέα. Η τιμή για δύο μπουκαλάκια αντισηπτικού είναι πολλαπλάσια, σε απίστευτο βαθμό πολλαπλάσια, της τιμής του ενός!

Πρόκειται για το σουπερμάρκετ Rotunden, που ορίζει τον εαυτό του ως το πιο όμορφο σουπερμάρκετ της Δανίας και η περιγραφή που δίνει είναι: «Μια αποκλειστική εμπειρία αγορών, με σεβασμό στην πολυάσχολη καθημερινότητα του κόσμου».

Το Rotunden, λοιπόν, κατάλαβαν πολύ νωρίς ότι οι πελάτες αγόραζαν υπερβολικές ποσότητες απολυμαντικού χεριών. Και αποφάσισαν να πάρουν μέτρα. Στο ράφι του προϊόντος ανέβασαν μια ανακοίνωση, με την οποία ενημέρωναν τους καταναλωτές ότι ένα μπουκαλάκι απολυμαντικού χεριών κοστίζει 40 κορώνες Δανίας, δηλαδή 5,50 ευρώ. Δύο μπουκαλάκια -της ίδιας εταιρείας- κοστίζουν 1.000 κορώνες Δανίας, δηλαδή 134 ευρώ.

