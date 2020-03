Δεν είναι το πρώτο και δεν θα είναι το τελευταίο περιστατικό υστερίας με αφορμή τον κορονοϊό. Το βίντεο που θα δείτε από την Αυστραλία δείχνει ξεκάθαρα πόσο κακός σύμβουλος είναι ο πανικός.

Μια γυναίκα με την κόρη της έχουν γεμίσει ένα καρότσι σούπερ μάρκετ με χαρτιά υγείας. Επί της ουσίας έχουν αδειάσει τα ράφια με τα χαρτιά υγείας. Μια άλλη γυναίκα βλέποντας άδεια τα ράφια τα βάζει μαζί τους και προσπαθεί να τους πάρει ένα πακέτο. Όχι με καλό τρόπο! Και τότε πιάνονται στα χέρια! Και πέφτει ξύλο!

Έντρομοι οι υπάλληλοι του σούπερ μάρκετ προσπαθούν να σταματήσουν τον καβγά και αναγκάζονται να τους απομακρύνουν όλους από το καρότσι με τον…. χρυσό.

All because of toilet paper 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/XGtLeXrKJ5