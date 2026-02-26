Κόσμος

Sozcu: Ενεργειακό deal της Τουρκίας με τις ΗΠΑ ύψους 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων με αντάλλαγμα τα F-35

Η Άγκυρα αποκλείστηκε επίσημα από το πρόγραμμα F-35 το 2019 μετά την απόκτηση του ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400
F-35
Ένα F-35 / REUTERS / Φωτογραφία Ognen Teofilovski

Έτοιμη να υπογράψει ενεργειακή συμφωνία ύψους 500 δισ. δολαρίων με τις ΗΠΑ για να… ξεκλειδώσουν τα F-35 φέρεται η Τουρκία.

Σύμφωνα με το τουρκικό Sozcu, η Τουρκία φαίνεται να βρήκε τη φόρμουλα για να προμηθευτεί τα F-35 από τις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Ουάσινγκτον και η Άγκυρα βρίσκονται σε συνομιλίες για μια συμφωνία συνεργασίας ύψους 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων, βάσει της οποίας οι αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες θα επενδύουν άμεσα σε δραστηριότητες εξερεύνησης, παραγωγής και ανάπτυξης αγωγών στα χωρικά ύδατα της Τουρκίας στη Μεσόγειο, καθώς και στη Συρία και τη Λιβύη.

Το σχέδιο, το οποίο έχει τον τίτλο «Στρατηγικό Σχέδιο Ενέργειας» φέρεται επίσης να προβλέπει επενδύσεις των ΗΠΑ στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Τουρκίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η προτεινόμενη ενεργειακή συμφωνία θα άνοιγε τον δρόμο για να προχωρήσει η Τουρκία στην αγορά των stealth μαχητικών αεροσκαφών πέμπτης γενιάς F-35.

Η υπογραφή της συμφωνίας-πακέτου φέρεται να αναμένεται στις 7-8 Ιουλίου στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Το χρονοδιάγραμμα φαίνεται να συμπίπτει με τα σχόλια που έκανε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπαράκ, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι το ζήτημα των F-35 θα μπορούσε να επιλυθεί εντός των επόμενων τεσσάρων έως έξι μηνών.

Η Τουρκία αποκλείστηκε επίσημα από το πρόγραμμα F-35 το 2019 μετά την απόκτηση του ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400, το οποίο, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, θέτει σε κίνδυνο την ευαίσθητη τεχνολογία του αεροσκάφους, στο πλαίσιο των κυρώσεων CAATSA. Το μέλλον των συστημάτων S-400 παραμένει ασαφές, αν και έχουν συζητηθεί αρκετές επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής τους στη Μόσχα.

Ισραήλ και Ελλάδα έχουν αντιταχθεί σθεναρά σε οποιαδήποτε απόκτηση του αεροσκάφους από την Τουρκία.

πηγή: OnAlert.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
177
157
105
92
84
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μυστικά σχέδια εξουσίας στην Τεχεράνη: Αλί Λαριτζανί, η επιλογή του Αλί Χαμενεΐ σε περίπτωση δολοφονίας του από τους Αμερικανούς
Ο πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης Λαριτζανί ετοιμάζει τον αδελφό του ανώτατο ηγέτη Σάντεγκ για διάδοχο του Χαμενεΐ - ΗΠΑ και Ιράν σε κρίσιμες διαπραγματεύσεις στη Γενεύη υπό την απειλή πολέμου
Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ έχει επιλέξει τον Αλί Λαριτζανί, κορυφαίο αξιωματούχο εθνικής ασφάλειας, ως υπηρεσιακό υπεύθυνο σε περίπτωση δολοφονίας του
Το Instagram θα ειδοποιεί τους γονείς για αναζητήσεις των παιδιών τους για αυτοκτονία σε ΗΠΑ, Βρετανία, Αυστραλία και Καναδά
Τον Ιανουάριο η Βρετανία ανακοίνωσε ότι εξετάζει την επιβολή περιορισμών για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο μετά την κίνηση της Αυστραλίας τον Δεκέμβριο
instagram
Newsit logo
Newsit logo