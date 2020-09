Καταβαράθρωση για την τουρκική λίρα η οποία την Δευτέρα (07.09.2020) κατέγραψε νέο αρνητικό ρεκόρ. Το εθνικό νόμισμα της γειτονικής χώρας βρίσκεται στο επίκεντρο των προβλημάτων που ταλανίζει την οικονομία της Τουρκίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η τουρκική λίρα διολίσθησε ακόμη και στο επίπεδο των 7,4625 λιρών ανά δολάριο, χάνοντας και το στήριγμα των 7,45 λιρών ανά $. Μάλιστα, οι σωρευτικές απώλειες για το τουρκικό νόμισμα, από την αρχή του 2020, ανέρχονται πλέον άνω του 20%.

Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας εξακολουθεί να απέχει από τη λήψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης της λίρας, όπως για παράδειγμα η αύξηση του βασικού επιτοκίου, το οποίο παραμένει “κολλημένο” στο 8,25%.

Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός στην Τουρκία “τρέχει” με διψήφιο ποσοστό, καθώς τον Αύγουστο διαμορφώθηκε στο 11,8%, κρούοντας ακόμη ένα καμπανάκι κινδύνου για την οικονομία.

“Όσο οι ιθύνοντες της νομισματικής πολιτικής αποφεύγουν την αύξηση (σ.σ. των επιτοκίων), τα ανορθόδοξα μέτρα δεν θα αρκούν για να πείσουν τους επενδυτές να επενδύσουν και να στηρίξουν τη λίρα”, σχολιάζει ο Εμρέ Πεκέρ, αναλυτής της Eurasia Group.

Free access to "Unequal Exchange Rate Pass-Through across Income Groups" published at Macroeconomic Dynamics https://t.co/fxG2l2FUOl



Blog post is at https://t.co/qpMefOkyYz #ExchangeRate #inequality #prices #econtwitter #AcademicTwitter #AcademicChatter #turkishlira #Economics pic.twitter.com/m5qM37xwtd