Στενά του Ορμπούζ: 15 πλοία πέρασαν το τελευταίο 24ώρο με την άδεια του Ιράν

Ειδική άδεια σε 15 πλοία να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ έδωσε το Ιράν το τελευταίο 24ωρο.

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ οι διελεύσεις πλοίων στα Στενά του Ορμούζ έχουν μειωθεί στο ελάχιστο.

Από την άλλη η εταιρεία ανάλυσης ναυτιλίας Windward κατέγραψε συνολικά 20 διελεύσεις των Στενών του Ορμούζ την Κυριακή.

Ορισμένοι Ιρανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, έχουν δηλώσει ότι η ζωτικής σημασίας ναυτιλιακή οδός δεν έχει κλείσει, αλλά είναι κλειστή μόνο για τις «εχθρικές χώρες».

Πάντως το Ιράν έχει κάνει γνωστό ότι το Ιράκ εξαιρείται από τους περιορισμούς.

Το Ιράν δεν θα ξανανοίξει τα Στενά του Ορμούζ σε αντάλλαγμα για μια “προσωρινή κατάπαυση του πυρός”, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θεωρεί πως η Ουάσινγκτον δεν είναι έτοιμη για μια διαρκή κατάπαυση του πυρός.

Ο αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι το Ιράν έχει λάβει την πρόταση του Πακιστάν για άμεση εκεχειρία και ότι την εξετάζει, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν δέχεται να πιεστεί για να αποδεχθεί προθεσμίες και να λάβει μια απόφαση.