Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Μπαράζ επιθέσεων στο Τελ Αβίβ, νεκροί και αγνοούμενοι στη Χάιφα

Διπλωμάτες των ΗΠΑ, του Ιράν και χωρών της περιοχής συζητούν πιθανή κατάπαυση του πυρός για 45 ημέρες, που θα μπορούσε να οδηγήσει στο οριστικό τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή σύμφωνα με το Axios
Συστήματα Patriot / Reuters
Σοφία Βαλσάμη , Αλεξία Κωνσταντοπούλου

Στον απόηχο του τελεσιγράφου Τραμπ προς το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ η Μέση Ανατολή συνεχίζει να φλέγεται. Ιρανική επίθεση με πύραυλο σε κτίριο στη Χάιφα είχε ως συνέπεια δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και δύο να αγνοούνται στα συντρίμμια. Η Τεχεράνη από την πλευρά της απειλεί ότι θα προχωρήσει σε «ακόμη πιο καταστροφικά» αντίποινα σε περίπτωση επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον πολιτικών υποδομών στη χώρα. Σύμφωνα τέλος με το Axios διπλωμάτες των ΗΠΑ, του Ιράν και χωρών της περιοχής συζητούν πιθανή κατάπαυση του πυρός για 45 ημέρες, που θα μπορούσε να οδηγήσει στο οριστικό τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δείτε όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες στον πόλεμο.

07:26 | 06.04.2026
07:22 | 06.04.2026
07:19 | 06.04.2026
Πέντε νεκροί μετά από αεροπορικό βομβαρδισμό σε επαρχία του Ιράν

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό που έπληξε κατοικία στην Κομ, την πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας του Ιράν, ανακοίνωσαν οι αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Αξιωματούχος χαρακτήρισε «σιωνιστική-αμερικανική επίθεση» το πλήγμα αυτό, προσθέτοντας ότι συνεχιζόταν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης και ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων δεν αποκλείεται να είναι βαρύτερος.

07:08 | 06.04.2026
Οι ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία

«Σήμερα Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 και τις πρώτες πρωινές ώρες η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD)Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, έβαλε ένα βλήμα και κατέρριψε ένα στόχο (Μη Επανδρωμένο Αερόχημα – UAV), σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής.

Η δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της» αναφέρει σχετική ανακοίνωση. 

06:56 | 06.04.2026
06:53 | 06.04.2026
Μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων στο Τελ Αβίβ

Σειρήνες ηχούν στο Τελ Αβίβ και σε περιοχές του κεντρικού Ισραήλ για ιρανική πυραυλική επιδρομή.

06:51 | 06.04.2026
13 νεκροί στην Τεχεράνη

Τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν βομβαρδίστηκε η περιοχή όπου βρίσκονταν τα σπίτια τους, νοτιοανατολικά της ιρανικής πρωτεύουσας Τεχεράνης, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες το πρακτορείο ειδήσεων FARS.

06:50 | 06.04.2026
Τρεις νεκροί σε προάστιο της Βηρυτού

Αεροπορικός βομβαρδισμός εναντίον κατοικίας σκότωσε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους χθες Κυριακή στην Άιν Σαάντε, κοινότητα σε απόσταση περίπου δέκα χιλιομέτρων από τη Βηρυτό, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

«Αεροπορικό πλήγμα του ισραηλινού εχθρού στους λόφους της Άιν Σαάντε σκότωσε τρεις αμάχους, ανάμεσά τους δυο γυναίκες, και τραυμάτισε άλλους τρεις», διευκρίνισε.

Τοπικό στέλεχος των Λιβανικών Δυνάμεων -χριστιανικού κόμματος, αντίπαλου του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν- σκοτώθηκε στο πλήγμα αυτό, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, το ANI.

06:47 | 06.04.2026
Νέες επιθέσεις στο Κουβέιτ

Το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Κουβέιτ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι το μικρό εμιράτο του Κόλπου έγινε στόχος επιθέσεων με πυραύλους και drones.

Το επιτελείο διαβεβαίωσε ότι «η όποια έκρηξη ακούγεται είναι αποτέλεσμα των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας που αναχαιτίζει εχθρικούς στόχους». Είχε ήδη κάνει λόγο για δύο προηγούμενα κύματα αεροπορικών επιθέσεων τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα.

06:47 | 06.04.2026
Επιθέσεις με πυραύλους και drones στα ΗΑΕ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έγιναν για ακόμη μια φορά στόχος επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το υπουργείο Άμυνας.

«Το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρεί εναντίον απειλών πυραύλων και drones», ανέφερε το υπουργείο μέσω X, καλώντας τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

06:44 | 06.04.2026
Χωρίς φυσικό αέριο μεγάλο τμήμα της Τεχεράνης

Μέρος της Τεχεράνης δεν έχει φυσικό αέριου από χθες Κυριακή εξαιτίας αεροπορικού βομβαρδισμού που έβαλε στο στόχαστρο πανεπιστήμιο, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά εγκατάσταση του δικτύου διανομής εκεί, μετέδωσε το ιρανικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο IRIB.

«Το τεχνολογικό πανεπιστήμιο Σαρίφ υπέστη επίθεση από τους Αμερικανοσιωνιστές», τόνισε το IRIB μέσω Telegram, εξηγώντας ότι χτυπήθηκε σταθμός διανομής αερίου στην πόλη κοντά στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή στον τομέα.

06:40 | 06.04.2026
Προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός

Διπλωμάτες των ΗΠΑ, του Ιράν και χωρών της περιοχής συζητούν πιθανή κατάπαυση του πυρός για 45 ημέρες, που θα μπορούσε να οδηγήσει στο οριστικό τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανέφερε χθες Κυριακή ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πηγές του στην αμερικανική και στην ισραηλινή κυβέρνηση καθώς και σε χώρες της περιοχής, ενήμερες για τις επαφές.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς επισημαίνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία αυτή με ανεξάρτητο τρόπο. Ούτε ο Λευκός Οίκος, ούτε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησαν αμέσως όταν τους ζήτησε σχόλιο για το δημοσίευμα το πρακτορείο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα μέρη συζητούν συμφωνία δυο φάσεων, η πρώτη από τις οποίες προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 45 ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα γίνει διαπραγμάτευση για το οριστικό τέλος του πολέμου.

Η διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός ίσως παραταθεί, αν κριθεί ότι απαιτείται για να καρποφορήσουν οι διαπραγματεύσεις, κατά το δημοσίευμα του Axios.

Ταυτόχρονα, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε χθες τηλεφωνικά στη Wall Street Journal ότι παρατείνει την προθεσμία στην Τεχεράνη ως αύριο Τρίτη το βράδυ για να ανοίξει το στενό του Χορμούζ, απειλώντας σε διαφορετική περίπτωση να διατάξει να καταστραφούν κρίσιμες υποδομές του Ιράν.

06:39 | 06.04.2026
Απειλές από Ιράν για καταστροφικά αντίποινα

Ο στρατός του Ιράν απείλησε ότι θα προχωρήσει σε «ακόμη πιο καταστροφικά» αντίποινα σε περίπτωση επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον πολιτικών υποδομών στην Ισλαμική Δημοκρατία.

«Αν οι επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων συνεχιστούν, οι επόμενες φάσεις των επιθετικών επιχειρήσεών μας σε αντίποινα θα είναι πολύ πιο καταστροφικές κι εκτεταμένες και οι απώλειες κι οι ζημιές που θα προκαλέσει η διατήρηση αυτής της προσέγγισης θα είναι δεκαπλάσιες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της ιρανικής στρατιωτικής διοίκησης.

06:38 | 06.04.2026
Δυο νεκροί και δύο αγνοούμενοι στη Χάιφα

Σωστικά συνεργεία ανέσυραν δυο πτώματα από τα ερείπια κατοικίας στη Χάιφα, στο κεντρικό τμήμα του Ισραήλ, που χτυπήθηκε από πύραυλο τον οποίο εκτόξευσε το Ιράν, ενώ ακόμη δύο άνθρωποι εκφράζονται φόβοι πως είναι παγιδευμένοι στα συντρίμμια, μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

06:35 | 06.04.2026
06:34 | 06.04.2026
Καλημέρα από το newsit.gr. Από εδώ θα παρακολουθήσετε όλες τις εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
