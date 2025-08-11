Στιγμή αμηχανίας στον Λευκό Οίκο: Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για ταξίδι στη… Ρωσία αντί για την Αλάσκα για την συνάντηση με τον Πούτιν

Άλλη μία αμήχανη στιγμή έζησαν οι ανταποκριτές του Λευκού Οίκου τη Δευτέρα (11.08.2025), όταν ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως «φεύγει για τη Ρωσία την Παρασκευή» προκειμένου να συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν.
Στην πραγματικότητα, η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλάντιμιρ Πούτιν είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 15 Αυγούστου στην πολιτεία της Αλάσκας… στις Ηνωμένες Πολιτείες.
«Είναι ντροπιαστικό για μένα που είμαι εδώ. Θα συναντήσω τον Πούτιν. Φεύγω για τη Ρωσία την Παρασκευή», είπε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους.
Οι αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα δεν άργησαν να εμφανιστούν.
Η επικείμενη συνάντηση στην Αλάσκα έχει στόχο να καταλήξει σε συμφωνία ειρήνης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.