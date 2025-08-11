Συμβαίνει τώρα:
Στιγμή αμηχανίας στον Λευκό Οίκο: Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για ταξίδι στη… Ρωσία αντί για την Αλάσκα για την συνάντηση με τον Πούτιν

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος μπέρδεψε τον προορισμό του ενόψει της συνάντησης με τον Βλαντίμιρ Πούτιν
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
Πηγή: Χ
Θεόφιλος Μπλουδάνης

Άλλη μία αμήχανη στιγμή έζησαν οι ανταποκριτές του Λευκού Οίκου τη Δευτέρα (11.08.2025), όταν ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως «φεύγει για τη Ρωσία την Παρασκευή» προκειμένου να συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στην πραγματικότητα, η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλάντιμιρ Πούτιν είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 15 Αυγούστου στην πολιτεία της Αλάσκας… στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Είναι ντροπιαστικό για μένα που είμαι εδώ. Θα συναντήσω τον Πούτιν. Φεύγω για τη Ρωσία την Παρασκευή», είπε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους.

Οι αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα δεν άργησαν να εμφανιστούν.

 

 

Η επικείμενη συνάντηση στην Αλάσκα έχει στόχο να καταλήξει σε συμφωνία ειρήνης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα: «Παγωμένη» υποδοχή στους δύο ηγέτες ετοιμάζουν οι κάτοικοι
Η σύνοδος για τις 15 Αυγούστου ενδέχεται να προκαλέσει ανάμεικτα συναισθήματα σε μια πολιτεία με ιστορικούς δεσμούς με τη Ρωσία, αλλά και έντονη ψύχρανση στις σχέσεις από το 2022, σύμφωνα με τους New York Times
Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν 6
230 μετασεισμοί και 2 αγνοούμενοι μετά τον σεισμό στην Τουρκία - Ισοπεδωμένα κτίρια και εικόνες καταστροφής
Ο δήμαρχος του Σιντιργκί, Σερκάν Σακ, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό HaberTürk ότι δεν έχουν εντοπιστεί δύο από τους έξι ανθρώπους που βρίσκονταν σε τριώροφο κτίριο που κατέρρευσε
Ισοπεδωμένα κτίρια μετά τον σεισμό στην Τουρκία
