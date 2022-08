Πέντε βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από την Κίνα φαίνεται ότι προσγειώθηκαν στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Ιαπωνίας (ΑΟΖ), δήλωσε σήμερα ο Ιάπωνας υπουργός Άμυνας Νομπούο Κίσι, προσθέτοντας ότι αυτό ήταν το πρώτο τέτοιο περιστατικό.

«Πέντε από τους εννέα βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από την Κίνα πιστεύεται ότι προσγειώθηκαν στην ΑΟΖ της Ιαπωνίας», είπε ο Κίσι σε δημοσιογράφους, καθώς η Κίνα ξεκίνησε μεγάλης κλίμακας στρατιωτικά γυμνάσια σε χωρικά ύδατα που περιβάλλουν την Ταϊβάν μετά την επίσκεψη της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι.

