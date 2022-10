Χωρίς να το… μάθει κανείς, ο πρόεδρος της Γερμανίας, Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ βρίσκεται, από πολύ νωρίς το πρωί της Τρίτης (25.10.2022) στην Ουκρανία. Η προηγούμενη επίσκεψή του στο Κίεβο είχε ακυρωθεί και είχε προκληθεί διπλωματικό επεισόδιο.

Ο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ έφτασε στο Κίεβο ξημερώματα, με τρένο. Η επίσκεψη του προέδρου της Γερμανίας στην Ουκρανία κρατήθηκε μυστική για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με το γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ntv.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη στην Ουκρανία του σοσιαλδημοκράτη, άλλοτε υπουργού Εξωτερικών (επί Μέρκελ), που είχε προκαλέσει την οργή του Κιέβου για την πολιτική που είχε ακολουθήσει η τότε κυβέρνηση και τον… «εναγκαλισμό» με τη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Frank-Walter Steinmeier🇩🇪 this morning has arrived to Kyiv🇺🇦. Looking forward to continuing to support our country with weapons, especially air defense systems, and sanctions against Russia. Thanks for support🇩🇪🇺🇦 pic.twitter.com/rJwgzRoe8o