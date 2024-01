Δυο μέλη της Βασιλικής Οικογένειας της Βρετανίας θα βρίσκονται στο νοσοκομείο το επόμενο διάστημα. Εκτός από την Πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον η οποία υποβλήθηκε σε επέμβαση στην κοιλιά και ο Βασιλιάς Κάρολος νοσηλεύεται για προστάτη.

Το ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ότι ο Βασιλιάς Κάρολος θα εισαχθεί στο νοσοκομείο την επόμενη εβδομάδα και έχει αναβάλει προγραμματισμένες δημόσιες υποχρεώσεις.

Σε δήλωσή του, το παλάτι αναφέρει: «Όπως χιλιάδες άνδρες κάθε χρόνο, ο βασιλιάς έχει αναζητήσει θεραπεία για έναν διογκωμένο προστάτη. Η κατάσταση της Αυτού Μεγαλειότητος είναι καλοήθης και θα μεταβεί στο νοσοκομείο την επόμενη εβδομάδα για διορθωτική διαδικασία. Οι δημόσιες υποχρεώσεις του βασιλιά θα αναβληθούν για μια σύντομη περίοδο ανάρρωσης».

