Αστειάκι Τραμπ για το ενδεχόμενο να ξεκινήσει να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο: «Δεν μου αρέσει να φαίνομαι 10 κιλά πιο παχύς»

Μετά από δύο απόπειρες δολοφονίας κατά του και ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς σχεδόν δίπλα του, ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει και είναι αρνητικός στο να ξεκινήσει να βάζει αλεξίσφαιρα γιλέκα στις δημόσιες εμφανίσεις του.

Μία εβδομάδα μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, τόσο για τις έρευνες των αρχών όσο και για το ενδεχόμενο να ξεκινήσει να φορά αλεξίσφαιρα γιλέκα, ως ένα μέτρο για να ενισχυθεί η ασφάλειά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν ξέρω αν μου αρέσει να φαίνομαι 10 κιλά πιο παχύς» απάντησε χαρακτηριστικά, τελείως άνετος, παρά τον τρόμο που έχει βιώσει τουλάχιστον τρεις φορές στη ζωή του. Και ο λόγος γίνεται για τις δύο απόπειρες δολοφονίας στο γήπεδο γκολφ στη Φλόριντα και κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης στη Πενσιλβάνια όπου τραυματίστηκε στο αυτό, αλλά και για τους πυροβολισμούς στο Χίλτον όπου έπεσαν σε απόσταση «αναπνοής» από την αίθουσα που δειπνούσε.

Τις τελευταίες ημέρες υπήρχαν όλο και περισσότερες πληροφορίες για το ότι εξεταζόταν το ενδεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ να ενισχύσει με αυτόν τον τρόπο την ασφάλειά του.

I asked President Trump if he will start wearing a bulletproof vest.

«Με έχουν ρωτήσει. Μάλλον είναι κάτι που πρέπει να εξετάσει κανείς. Από τη μια δεν θες να το κάνεις γιατί είναι σαν να υποχωρείς μπροστά στο κακό. Οπότε δεν ξέρω», συνέχισε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δείξει αρκετές φορές την ευαισθησία του σχετικά με τα ζητήματα της εμφάνισής του, μιας και τα τελευταία χρόνια έχει πάρει τουλάχιστον 10 κιλά, χωρίς να μπορεί να τα χάσει.