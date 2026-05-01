Μπολσονάρο: Βγαίνει από τον κατ’ οίκον περιορισμό για χειρουργική επέμβαση στον ώμο

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρο, έφυγε από το σπίτι του στην Μπραζίλια το πρωί της Παρασκευής (01.05.2026) κατευθυνόμενος στο νοσοκομείο, όπου αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στον ώμο, δήλωσε η σύζυγός του Μισέλ Μπολσονάρου σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η χειρουργική επέμβαση στοχεύει στην αντιμετώπιση ενός χρόνιου προβλήματος που έχει Ζαΐχ Μπολσονάρου στον δεξιό ώμο του που του προκαλεί επίμονο πόνο και περιορίζει την κινητικότητά του.

Ο Μπολσονάρου, που έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 27 ετών, αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα υγείας, έχει χειρουργηθεί πολλές φορές και έχει νοσηλευτεί κατ’ επανάληψη μετά την επίθεση που δέχτηκε το 2018, εν μέσω της προεκλογικής περιόδου, από έναν άνδρα που τον μαχαίρωσε στην κοιλιακή χώρα.

Το τελευταίο διάστημα εμφάνιζε κρίσεις λόξιγκα, συχνά συνοδευόμενες από εμετούς, για τις οποίες χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Καταδικάστηκε πέρυσι για σχεδιασμό πραξικοπήματος μετά την οριακή ήττα του από τον Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στις προεδρικές εκλογές του 2022.