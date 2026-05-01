Αραγτσί: «Οι ΗΠΑ ψεύδονται για το κόστος του πολέμου»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί υποστήριξε ότι «το Πεντάγωνο ψεύδεται» σχετικά με το οικονομικό κόστος του πολέμου, τον οποίο ξεκίνησε η κυβέρνηση των ΗΠΑ στις 28 Φεβρουαρίου μαζί με τον Νετανιάχου.

«Το ρίσκο του Νετανιάχου έχει κοστίσει άμεσα στις ΗΠΑ 100 δισ. δολάρια μέχρι στιγμής, τέσσερις φορές περισσότερο από ό,τι ισχυρίζεται», έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν στο X.

Iran FM Araghchi



Netanyahu’s gamble has directly cost America $100b so far, four times what is claimed.



Indirect costs for U.S. taxpayers are FAR higher. Monthly bill for each American household is $500 and rising fast.



Israel First always means America Last. — Commentary Syed Abbas Araghchi (@Araghchhi) May 1, 2026

«Το έμμεσο κόστος για τους φορολογούμενους των ΗΠΑ είναι ΠΟΛΥ υψηλότερο. Ο μηνιαίος λογαριασμός για κάθε αμερικανικό νοικοκυριό είναι 500 δολάρια και αυξάνεται ραγδαία. Το “Israel First” σημαίνει πάντα “America Last”».