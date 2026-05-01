Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Αραγτσί: «Οι ΗΠΑ ψεύδονται για το κόστος του πολέμου»

«Το ρίσκο του Νετανιάχου έχει κοστίσει άμεσα στην Αμερική 100 δισ. δολάρια μέχρι στιγμής, τέσσερις φορές περισσότερο από ό,τι ισχυρίζεται»
Ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί / REUTERS/Ramil Sitdikov/Pool/File Photo

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί υποστήριξε ότι «το Πεντάγωνο ψεύδεται» σχετικά με το οικονομικό κόστος του πολέμου, τον οποίο ξεκίνησε η κυβέρνηση των ΗΠΑ στις 28 Φεβρουαρίου μαζί με τον Νετανιάχου.

«Το ρίσκο του Νετανιάχου έχει κοστίσει άμεσα στις ΗΠΑ 100 δισ. δολάρια μέχρι στιγμής, τέσσερις φορές περισσότερο από ό,τι ισχυρίζεται», έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν στο X.

«Το έμμεσο κόστος για τους φορολογούμενους των ΗΠΑ είναι ΠΟΛΥ υψηλότερο. Ο μηνιαίος λογαριασμός για κάθε αμερικανικό νοικοκυριό είναι 500 δολάρια και αυξάνεται ραγδαία. Το “Israel First” σημαίνει πάντα “America Last”».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
176
127
77
67
58
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Πρωτομαγιά με επεισόδια και συλλήψεις στην Κωνσταντινούπολη, μεγάλη η συμμετοχή στις εκδηλώσεις σε Άγκυρα και Σμύρνη
Μεταξύ των προσαχθέντων βρίσκονται συνδικαλιστές και μέλη πολιτικών οργανώσεων, ενώ καταγράφηκαν και περιστατικά βίαιων συλλήψεων, με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα
Πρωτομαγιά στην Κωνσταντινούπολη
Ο «Χασάπης της Μπούτσα» στόχος βομβιστικής επίθεσης στη ρωσική Άπω Ανατολή – Νεκρός αντισυνταγματάρχης του
Η βόμβα προορίζονταν για τον υποστράτηγο Αζατμπέκ Ομουρμπέκοφ, ο οποίος είχε εμπλοκή σε ορισμένες από τις χειρότερες σφαγές κατά αμάχων που διέπραξε ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία
Σοροί από τη σφαγή στη Μπούτσα της Ουκρανίας
Newsit logo
Newsit logo