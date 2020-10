Στο νοσοκομείο με πυρετό ο Ντόναλντ Τραμπ! Δεν μεταφέρει τις αρμοδιότητές του στον αντιπρόεδρο Πενς (video)

Στο στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed μεταφέρθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες παρουσίασε συμπτώματα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει και πυρετό και αυτό σήμανε συναγερμό στους γιατρούς του.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ ο Τραμπ θα μείνει εκεί για νοσηλεία μερικές ημέρες προκειμένου να υποβληθεί και σε εξετάσεις. Πηγή από την ειδική ομάδα για τον κορονοϊό του Λευκού Οίκου δήλωσε στο CNN: «Είμαστε στο σκοτάδι όσον αφορά στην κατάσταση της υγείας του Προέδρου».

Ο Ντόναλντ Τραμπ βγήκε από τον Λευκό Οίκο στις 6.16 το απόγευμα φορώντας μάσκα και κοστούμι. Χαιρέτισε τους δημοσιογράφους αλλά δεν έκανε δηλώσεις. Επιβιβάστηκε στο προεδρικό ελικόπτερο Marine One στις 6:17.

Λίγα λεπτά αργότερα έφτασε στο νοσοκομείο. Εκεί, επιβιβάστηκε σε ένα αυτοκίνητο το οποίο τον μετέφερε στην είσοδο του νοσοκομείου.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα μείνει στην Προεδρική σουίτα του νοσοκομείου η οποία είναι εφοδιασμένη με ό,τι χρειάζεται για να μπορέσει να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Το σοκ είναι τόσο μεγάλο που εργαζόμενοι στον Λευκό Οίκο είχαν βγει στον προαύλιο χώρο προκειμένου να δουν τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να αναχωρεί για το νοσοκομείο.

Η υπεύθυνη επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Αλίσα Φάρα δήλωσε ότι ο Τραμπ δεν μεταβίβασε τις εξουσίες του στον αντιπρόεδρο Πενς παρά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο. «Ο Πρόεδρος παραμένει επικεφαλής», είπε.

32 ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές, η προεκλογική εκστρατεία διακόπηκε απότομα μετά την ανακοίνωσή του πως μολύνθηκε από τον κορονοϊό και παρουσιάζει συμπτώματα της COVID-19. Είναι ασαφές εάν θα γίνει σε περίπου δύο εβδομάδες το επόμενο ντιμπέιτ του με τον Τζο Μπάιντεν, τον υποψήφιο των Δημοκρατικών που συνεχίζει την εκστρατεία του.

Ο Τραμπ, που θεωρείται πως ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου εξαιτίας της ηλικίας του — είναι 74 ετών — και του γεγονότος ότι είναι υπέρβαρος, λαμβάνει πειραματική θεραπεία αντισωμάτων, που έχει αποδειχθεί πως μειώνει το ιικό φορτίο στις περιορισμένες κλινικές δοκιμές που έχουν γίνει ως τώρα.

Γιατροί πρότειναν ο Τραμπ να εισαχθεί στο Ουόλτερ Ριντ για να μπορεί να του προσφερθεί κατεπείγουσα φροντίδα εάν παραστεί ανάγκη.

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε υποβαθμίσει επανειλημμένα την πανδημία του κορονοϊού, κατηγορείται από τους αντιπάλους του και άλλους πως τη χειρίστηκε με λάθος τρόπο.

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που έχει υποστεί μακράν το βαρύτερο πλήγμα στην υφήλιο από την πανδημία· θρηνούν κάπου 208.000 νεκρούς, ενώ η οικονομία τους, η μεγαλύτερη του κόσμου, ασθμαίνει.

Νωρίτερα ο γιατρός του ανακοίνωνε ότι ο ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λαμβάνει μια πειραματική θεραπεία για την Covid-19, με πολυκλωνικά αντισώματα και έχει «υψηλό ηθικό» μολονότι αισθάνεται κόπωση.

«Σήμερα το απόγευμα, ο πρόεδρος παραμένει κουρασμένος αλλά έχει υψηλό ηθικό», ανέφερε ο Σον Κόνλεϊ, ο γιατρός του Αμερικανικού προέδρου σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε. Πρόσθεσε ότι του χορήγησε μια δόση από το πειραματικό κοκτέιλ αντισωμάτων που αναπτύσσει η φαρμακευτική εταιρεία Regeneron και το οποίο έχει δώσει ενθαρρυντικά πρώτα αποτελέσματα στις κλινικές δοκιμές που έγιναν σε μικρό αριθμό ασθενών.

Οι ειδικοί εξετάζουν τον πρόεδρο και θα κάνουν συστάσεις για «τα επόμενα στάδια», σημείωσε ο Δρ Κόνλεϊ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Μελάνια Τραμπ έχει «ελαφρύ βήχα και πονοκέφαλο».

Ο γιατρός δεν διευκρίνισε πιο συγκεκριμένα τα συμπτώματα του Αμερικανού προέδρου, πέραν της κόπωσης. Εκτός από το φάρμακο αυτό ο Τραμπ λαμβάνει επίσης ψευδάργυρο, βιταμίνη D, φαμοτιδίνη, μελατονίνη και ασπιρίνη.

Την ώρα που ο πατέρας του μεταφερόταν στο νοσοκομείο ο γιος του Έρικ έγραφε στο twitter: «Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας αληθινός πολεμιστής. Θα παλέψει με την ίδια δύναμη και πίστη που έχει και μάχεται για την Αμερική κάθε μέρα. Σας καλώ να προσευχηθείτε μαζί μου για να γίνει καλά. Δεν υπήρξα ποτέ πιο περήφανος για κάποιον και για όσα περνάει».

.@RealDonaldTrump is a true warrior. He will fight through this with the same strength and conviction that he uses to fight for America each and every day. I ask you to join me in praying for his recovery. I have never been more proud of someone and what they have had to endure.