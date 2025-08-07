Κόσμος

Στο νοσοκομείο Ρωσίδα influencer για χάρη ενός TikTok challenge: Έπαθε κάταγμα σπονδύλου λόγω του «Nicki Minaj stiletto»

Λόγω της επικινδυνότητας του challenge, η Nicki Minaj έβγαλε οδηγίες σε νέα ανάρτησή της στο Instagram
γυναίκα
Η 32χρονη influncer λίγο πριν πέσει και χτυπήσει στην πλάτη της

Δεν φαίνεται να μαθαίνουν οι χρήστες των social media από τα όσα μπορεί να προκαλέσουν τα επικίνδυνα challenges του TikTok. Αν και στα περισσότερα challenges κάποιοι χτυπούν, μελανιάζουν ή καταλήγουν στο νοσοκομείο με σπασμένα άκρα, οι influencers συνεχίζουν ακάθεκτοι με σκοπό να συγκεντρώσουν views. Η νέα μόδα που έστειλε στο νοσοκομείο μία 32χρονη από τη Ρωσία, «ακούει» στο όνομα «Nicki Minaj stiletto challenge».

Το challenge ξεκίνησε από μία πόζα που είχε πάρει πριν από από πάνω 10 χρόνια η Nicki Minaj σε ένα βίντεο κλιπ της. Για κάποιο λόγο αυτή η πόζα έγινε viral και ξεκίνησε να κυκλοφορεί στο TikTok με ταχύτητα φωτός. Influencers και μη έχουν «αναβαθμίσει» αυτήν την πόζα για να κάνουν το challenge ακόμη πιο δελεαστικό.

Αν και η Nicki Minaj φαίνεται να κάθεται στον αέρα, πάνω στα ψηλά τακούνια της και έχοντας σταυροπόδι, οι infulecers αποφάσισαν να κάτσουν στην ίδια στάση, στερεώνοντας το ένα τους πόδι πάνω σε πύργους jenga, ποτήρια, βιβλία και ότι μπορεί να φανταστεί κανείς.

Δείτε την πόζα της Nicki Minaj που ενέπνευσε τους δημιουργούς του challenge:

Νicki Μinaj
Στιγμιότυπο από το βίντεο κλιπ του τραγουδιού High School

Στο βίντεο της 32χρονης Μαριάνα Μπαρούτκινα φαίνεται να φορά τα ψηλά της τακούνια, να έχει ανέβει στον πάγκο της κουζίνας της και να προσπαθεί να στερεωθεί πάνω σε κάποιες συσκευασίες με γάλα σκόνη για μωρά.

Μόλις πριν από 8 εβδομάδες είχε γεννήσει.

Όπως είναι λογικό, σε δευτερόλεπτα φαίνεται να χάνει την ισορροπία της και να πέφτει με την πλάτη κάτω από τον πάγκο. Πηγαίνοντας στο νοσοκομείο αποδείχθηκε πως έπαθε συμπιεστικό κάταγμα στον 9ο θωρακικό σπόνδυλο.

Η 32χρονη δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία που κάνει αυτό το challenge.

Για τον λόγο αυτό η Nicki Minaj ανέβασε βίντεο που εξηγεί πώς πρέπει να κρατάς το σώμα του στην περίπτωση που θέλεις να πάρεις αυτήν την πόζα.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Barbie (@nickiminaj)

Η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε πως πρέπει και τα 2 πέλματα να ακουμπούν στο πάτωμα.

