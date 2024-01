Με τον Ερντογάν συναντήθηκε στην Κωνσταντινούπολη ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν.

Πριν τον Ερντογάν, ο Μπλίνκεν συναντήθηκε με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν. Κατά τη συνάντησή του με τον Άντονι Μπλίνκεν, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τουρκία αναμένει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς των F-16 από τις ΗΠΑ και ότι η τελική απόφαση σχετικά με τη διαδικασία ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ εναπόκειται στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, όπως μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Ο Χακάν Φιντάν επεσήμανε επίσης ότι η αυξανόμενη επιθετικότητα του Ισραήλ αποτελεί απειλή για ολόκληρη την περιοχή και τόνισε ότι πρέπει να κηρυχθεί άμεση κατάπαυση του πυρός για να παρασχεθεί απρόσκοπτα ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και ζήτησε την άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων για λύση δύο κρατών.

Ο Τούρκος υπουργός φέρεται να τόνισε επίσης ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί να υπάρξουν εντάσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και ότι η Τουρκία προσπαθεί να διασφαλίσει την ασφαλή μεταφορά των τροφίμων που παράγονται στη Ρωσία και την Ουκρανία στις παγκόσμιες αγορές.

Turkish President @RTErdogan and I discussed the conflict in Gaza, shared security priorities as NATO Allies, and desire to expand our bilateral trade and investment. pic.twitter.com/0CgLT5IBa8