Ο Γενς Στόλτενμπεργκ, εκ μέρους των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, όχι μόνο σήκωσε το γάντι της Ρωσίας περί «βρώμικης βόμβας» που είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει η Ουκρανία, αλλά το επέστρεψε στην Μόσχα, λέγοντας πως είναι αυτή που συνήθως κάνει πράξη αυτά για τα οποία κατηγορεί τρίτους.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, χαρακτήρισε «παράλογες» τις «κατηγορίες» της Ρωσίας για σχέδια χρήσης «βρόμικης βόμβας» από την πλευρά της Ουκρανίας.

«Οι Σύμμαχοι απορρίπτουν αυτή την κατάφωρα ψευδή κατηγορία και η Ρωσία δεν πρέπει να χρησιμοποιεί ψευδείς προφάσεις για να κλιμακώσει κι άλλο τον πόλεμο» υπογράμμισε ο κ. Στόλτενμπεργκ στην κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε με τον Πρωθυπουργό της Ρουμανίας, Νικολάε Τσιούκα, στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Όμως ο Στόλτενμπεργκ πέρασε στην «αντεπίθεση» λέγοντας πως πολλές φορές η Ρωσία κατηγορεί άλλους για αυτά που πρόκειται να πράξει η ίδια:

"#Russia often accuses others for what it is going to do itself" – @NATO Secretary General Jens Stoltenberg @jensstoltenberg



