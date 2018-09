Σε tweet του από τη συνάντηση, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος έγραψε: «Καλωσορίσαμε τον Ζόραν Ζάεφ στον Λευκό Οίκο. Επιβεβαίωσε την ισχυρή υποστήριξη της ιστορικής συμφωνίας για την επίλυση του ονοματολογικού με την Ελλάδα. Η εφαρμογή της συμφωνίας θα προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στην περιοχή».

Welcomed PM @Zoran_Zaev to @WhiteHouse. Reaffirmed strong support for the historic agreement resolving the name issue with Greece. Implementing this agreement will lead to greater security in the region. pic.twitter.com/vHI15WDm4k

