Στους 36 οι νεκροί από τις πυρκαγιές σε ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ: «Καταστροφή άνευ προηγουμένου» δηλώνουν οι αρχές

Η γιγαντιαία πυρκαγιά συνεχίζει να κατακαίει πολλά συγκροτήματα κατοικιών, προκαλώντας δεκάδες θύματα και αφήνοντας 279 ανθρώπους «αγνοούμενους»
Τα κτίρια που καίγονται στο Χονγκ Κονγκ
Τα κτίρια που καίγονται στο Χονγκ Κονγκ / REUTERS / Tyrone Siu

Το Χονγκ Κονγκ έζησε μία από τις πιο σκοτεινές ημέρες του την Τετάρτη (26.11.2025): τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε ένα εκτεταμένο συγκρότημα κατοικιών, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης Τζον Λι.

Σύμφωνα με τον Λι, 279 κάτοικοι του συγκροτήματος στο Χονγκ Κονγκ παραμένουν «αγνοούμενοι» στην πυρκαγιά, ενώ 29 τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, εκ των οποίων τουλάχιστον επτά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. «Είμαι βαθιά λυπημένος για τους νεκρούς. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και θα προσφέρουμε κάθε αναγκαία βοήθεια», δήλωσε.

Ο Λι χαρακτήρισε την πυρκαγιά «μεγάλη καταστροφή», διευκρινίζοντας ότι εστίες φωτιάς ήταν ακόμη ορατές σε τέσσερα από τα επτά κτίρια που έχουν πληγεί. Περίπου 900 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους και φιλοξενούνται σε προσωρινά καταφύγια που δημιούργησαν οι αρχές.

 

 

Τα κτίρια που καίγονται στο Χονγκ Κονγκ
REUTERS / Tyrone Siu
Τα κτίρια που καίγονται στο Χονγκ Κονγκ
Τα κτίρια που καίγονται στο Χονγκ Κονγκ / REUTERS / Tyrone Siu

Η αστυνομία έχει συστήσει ειδική ομάδα για να διερευνήσει τα αίτια της τραγωδίας.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες στέγασης θα εξετάσουν αν τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την επικάλυψη των προσόψεων στο πλαίσιο πρόσφατης ανακαίνισης συμμορφώνονταν με τα πρότυπα πυρασφάλειας, όπως τόνισε ο Λι.

