Στους 36 οι νεκροί από τις πυρκαγιές σε ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ: «Καταστροφή άνευ προηγουμένου» δηλώνουν οι αρχές

Το Χονγκ Κονγκ έζησε μία από τις πιο σκοτεινές ημέρες του την Τετάρτη (26.11.2025): τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε ένα εκτεταμένο συγκρότημα κατοικιών, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης Τζον Λι.

Σύμφωνα με τον Λι, 279 κάτοικοι του συγκροτήματος στο Χονγκ Κονγκ παραμένουν «αγνοούμενοι» στην πυρκαγιά, ενώ 29 τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, εκ των οποίων τουλάχιστον επτά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. «Είμαι βαθιά λυπημένος για τους νεκρούς. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και θα προσφέρουμε κάθε αναγκαία βοήθεια», δήλωσε.

Ο Λι χαρακτήρισε την πυρκαγιά «μεγάλη καταστροφή», διευκρινίζοντας ότι εστίες φωτιάς ήταν ακόμη ορατές σε τέσσερα από τα επτά κτίρια που έχουν πληγεί. Περίπου 900 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους και φιλοξενούνται σε προσωρινά καταφύγια που δημιούργησαν οι αρχές.

Hong Kong’daki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 36’ya yükseldi. pic.twitter.com/ZgTpuO9QgV — Popüler Gazete (@populergazeteTR) November 26, 2025

A terrifying fire has broken out in multiple buildings at Wang Fuk Court in the Tai Po, Hong Kong



At least 13 people have died and at least 15 others have been injured. Reports of massive damage. pic.twitter.com/SOjWRFZ3l8 — thakur ajay (@Thakurajayy) November 26, 2025

At least 36 people killed, 279 missing after fire rips through apartment buildings in Hong Kong, official says pic.twitter.com/A5tHsynYaf — OSINT Updates (@OsintUpdates) November 26, 2025

Η αστυνομία έχει συστήσει ειδική ομάδα για να διερευνήσει τα αίτια της τραγωδίας.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες στέγασης θα εξετάσουν αν τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την επικάλυψη των προσόψεων στο πλαίσιο πρόσφατης ανακαίνισης συμμορφώνονταν με τα πρότυπα πυρασφάλειας, όπως τόνισε ο Λι.