Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πραγματοποιήσουν τηλεδιάσκεψη στις 23 Απριλίου για να συζητήσουν την οικονομική απάντηση απέναντι στην κρίση του κορονοϊού, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, μία ημέρα αφού οι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών συμφώνησαν να παράσχουν στήριξη ύψους μισού τρισεκ. ευρώ στις οικονομίες τους που έχουν πληγεί από την πανδημία.

«Είναι ώρα να θέσουμε τις βάσεις για μια ισχυρή οικονομική ανάκαμψη. Αυτό το σχέδιο πρέπει να δώσει νέα ώθηση στις οικονομίες μας, προωθώντας παράλληλα την οικονομική σύγκλιση στην ΕΕ. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτό», ανέφερε ο Μισέλ σε ανακοίνωση που ανάρτησε στο Twitter. Παράλληλα, χαρακτήρισε «σημαντική εξέλιξη» τη χθεσινή συμφωνία στο Eurogroup.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει να διερευνήσουν τη «σύσταση ενός προσωρινού Ταμείου Ανάκαμψης για να διασφαλιστεί ισχυρή ευρωπαϊκή οικονομική ανάκαμψη σε όλα τα κράτη-μέλη», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο Μισέλ είπε ότι εργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έναν «Οδικό Χάρτη και ένα Σχέδιο Δράσης για να διασφαλιστεί η ευημερία όλων των Ευρωπαίων και να επανέλθει η ΕΕ σε ισχυρή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη με βάση μια πράσινη και ψηφιακή στρατηγική».

