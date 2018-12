Στρασβούργο: Συναγερμός για ύποπτο πακέτο σε σταθμό τρένων!

Με το Στρασβούργο ακόμη σε υψηλό επίπεδο συναγερμού, μετά από την πολύνεκρη επίθεση της 11ης Δεκεμβρίου στην χριστουγεννιάτικη αγορά, η γαλλική πόλη αναστατώθηκε περίπου στις 6:15 μ.μ. τοπική ώρα της Πέμπτης (27.12.2018).

Γάλλοι πυροτεχνουργοί εξέτασαν το ύποπτο πακέτο και τους χώρους του σταθμού των τρένων, ο οποίος εκκενώθηκε για λόγους ασφαλείας.

“Οι ειδικές ομάδες είναι έτοιμες να εξουδετερώσουν το εν λόγω αντικείμενο και η κυκλοφορία θα επαναληφθεί σταδιακά μετά την παρέμβασή τους”, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Bomb alert at #strasbourg train station. No trains for the moment.. My bus got cancelled 🙁😷 pic.twitter.com/Lim0GOv85Q

