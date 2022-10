Το πιό αποκρουστικό πρόσωπο του πολέμου αποτυπώνει ένα βίντεο που κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ώρες, στο οποίο φέρεται να αποτυπώνεται η εκτέλεση Αρμένιων στρατιωτών αιχμαλώτων πολέμου από στρατιώτες του Αζερμπαϊτζάν.

Την ύπαρξη του επίμαχου βίντεο επιβεβαίωναν μέχρι στιγμής δημοσιογράφοι μεγάλων ειδησεογραφικών πρακτορείων και καναλιών, όπως ο ανταποκριτής του CNN και του Guardian, Νηλ Χόγιερ, ο οποίος σημειώνει ότι το βίντεο καταγράφηκε πιθανότατα στις 13 ή 14 Σεπτεμβρίου, κατά την επίθεση των στρατιωτών του Αζερμπαϊτζάν.

«Οι Αρμένιοι αιχμάλωτοι πολέμου είναι υγιείς και τους πυροβολούν εν ψυχρώ ενώπιον δεκάδων αντίπαλων στρατιωτών», αναφέρει ο Χόγιερ.

It is abhorrently sickening and one of the purest examples of war crimes you will ever see — Neil Hauer (@NeilPHauer) October 1, 2022

Πριν λίγη ώρα και αναφερόμενος ακριβώς σε αυτό το βίντεο ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, σημειώνει με ανάρτηση στο Twitter πως Αζέροι στρατιώτες εκτελούν τους Αρμένιους στρατιώτες εντός του εδάφους της Αρμενίας.

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να καταδικάσει έντονα το γεγονός και να το ανακηρύξει έγκλημα πολέμου, παίρνοντας τα κατάλληλα μέτρα για να τερματιστεί η επιθετικότητα του Αζερμπαϊτζάν», προσθέτει ο Πασινιάν.

Yet another horrific video circulated in social media: Azerbaijani soldiers are arbitrarily executing group of #Armenian POWs on sovereign Armenian territory. Int'l community should strongly condemn & address this war crime & take appropriate measures to halt Az's aggression. — Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) October 2, 2022

Το επίμαχο βίντεο είναι αυτό – ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ:

