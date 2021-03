Δεκάδες ανεμοστρόβιλοι έχουν «χτυπήσει» τις αμερικανικές πολιτείες Αλαμπάμα, Μισισίπι και Τζόρτζια. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν καταστρέψει πολλά σπίτια και άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό στα νοτιοανατολικά των ΗΠΑ.

Στο παρακάτω συγκλονιστικό βίντεο φαίνεται ένας άνδρας να οδηγεί μέσα από έναν από τους ανεμοστρόβιλους που έπληξαν την Αλαμπάμα, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον πέντε νεκρούς. Το αυτοκίνητο του περνάει δίπλα από πεσμένα δέντρα και κατεστραμμένα κτήρια, ενώ γύρω του φαίνεται να εκσφενδονίζονται αντικείμενα τη στιγμή που θυελλώδεις άνεμοι και βροχόπτωση «χτυπούν» το όχημα.

Σκέφτηκα ότι «είμαι μάλλον νεκρός» δήλωσε ο οδηγός, Cesar Villasenor στο CNN. «Το βανάκι κουνιόταν τόσο πολύ, που νόμιζα ότι θα αναποδογύριζε. Απλά έτρεμα, δεν μπορούσα να ελέγξω τα χέρια μου» πρόσθεσε.

SCARY perspective inside a likely tornado as it tore through Pelham

Source: Cesar LANGUAGE warning pic.twitter.com/wbThplVPcx