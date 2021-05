Τουλάχιστον 60 άνθρωποι τραυματίστηκαν την Κυριακή, οι 10 από αυτούς πολύ σοβαρά, όταν εξέδρα με καθίσματα κατέρρευσε σε συναγωγή που ήταν γεμάτη με πιστούς στο Γκιβάτ Ζέεβ, έναν ισραηλινό οικισμό κοντά στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες διάσωσης.

Εκατοντάδες προσκυνητές είχαν συγκεντρωθεί εκεί για να γιορτάσουν την εβραϊκή γιορτή Σαβουότ (Πεντηκοστή) σε αυτήν τη συναγωγή, όταν η εξέδρα υποχώρησε κάτω από τα πόδια τους.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο των υπηρεσιών διάσωσης, η δομή ήταν “υπό κατασκευή”. Εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε ότι 650 προσκυνητές βρίσκονταν στη συναγωγή εκείνη την ώρα, για την έναρξη της εβραϊκής γιορτής Σαβουότ.

Εικόνες από κάμερες ασφαλείας που προβλήθηκαν στο Channel 12 έδειχναν μια γεμάτη από πιστούς εξέδρα να καταρρέει και οι άνθρωποι να πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλο.

Στο μεταξύ, τέσσερις αστυνομικοί τραυματίστηκαν, όταν παρασύρθηκαν από ένα όχημα, σε μια επίθεση εναντίον ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας το απόγευμα της Κυριακής, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την αστυνομία και τις ομάδες διάσωσης.

«Τέσσερις αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε μια επίθεση με αυτοκίνητο» στη συνοικία Σεϊχ Τζαρά, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, ανέφερε η ισραηλινή αστυνομία, την ώρα που διασώστες κάνουν λόγο για συνολικά επτά τραυματίες.

Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε πως «εξουδετέρωσε» τον δράστη χωρίς να διευκρινίσει την ταυτότητά του, ούτε εάν έχει σκοτωθεί ή τραυματιστεί.

Ισχυρή αστυνομική δύναμη έχει αναπτυχθεί στην συνοικία της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, η οποία αποτέλεσε θέατρο διαδηλώσεων και συγκρούσεων μεταξύ των δυνάμεων επιβολής του νόμου και Παλαιστινίων, που αντιτίθετο στην πιθανή έξωση οικογενειών.

