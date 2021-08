Τρένα συγκρούστηκαν στην Τσεχία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δύο άνθρωποι.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, οι τραυματίες είναι -μέχρι στιγμής- 38, εκ των οποίων οι 7 σε κρίσιμη κατάσταση.

Στελέχη της αστυνομίας και ασθενοφόρο βρίσκονται στο σημείο, επιχειρώντας τον απεγκλωβισμό των επιβατών των τρένων, ενώ τις προσπάθειες ενισχύσει και ένα ελικόπτερο, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, συγκρούστηκε ένα τρένο EX 351 και ένα OS 7406 μεταξύ των σταθμών Domazlice και Blizejov.

