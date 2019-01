Συγχαρητήρια του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ στον Ζόραν Ζάεφ

Απευθυνόμενος στον Ζάεφ, ο Στόλτενμπεργκ έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter:

“Συγχαίρω τον πρωθυπουργό Zόραν Ζάεφ για την τελική ψηφοφορία στο κοινοβούλιο για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Το ΝΑΤΟ στηρίζει σθεναρά την πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας, η οποία συμβάλλει σημαντικά σε μία σταθερή και ευημερούσα περιοχή”.

I congratulate PM @Zoran_Zaev on the parliament’s final vote on the #PrespaAgreement. #NATO strongly supports the full implementation of the agreement, which is an important contribution to a stable and prosperous region.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 11, 2019