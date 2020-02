Συναγερμός για επίθεση με μαχαίρι στο Λονδίνο

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στο νότιο Λονδίνο λίγα λεπτά μετά τις 17:00 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) της Κυριακής (02.2.2020), όταν ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον περαστικών. Για πολλούς τραυματίες μιλάνε τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία ο φερόμενος ως δράστης έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε δρόμο της περιοχής Streatham (σ.σ. Σρίταμ) του νότιου Λονδίνου, ενώ οι βρετανικές αρχές το χαρακτηρίζουν ως τρομοκρατικό.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020