Συναγερμός για τη βία κατά των influencers στην Ευρώπη: Εξαφανισμένη για δύο εβδομάδες, βρέθηκε στην εντατική

Κρίσιμη η κατάσταση της Angelika Tartanova - Νέο περιστατικό μετά την βαλίτσα «τάφο» για 31χρονη influencer στη Σλοβενία
Η Ρωσίδα influencer, η Angelika Tartanova
Η Ρωσίδα influencer, η Angelika Tartanova / Instagram

Η Ρωσίδα influencer, η Angelika Tartanova, βρέθηκε να δίνει μάχη για τη ζωή της σε νοσοκομείο της Μόσχας, δύο εβδομάδες μετά την εξαφάνισή της. Το 33χρονο μοντέλο, που εξαφανίστηκε στις 21 Νοεμβρίου, εντοπίστηκε στις 9 Δεκεμβρίου και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε κρίσιμη κατάσταση.

Η 33χρονη influencer υπεβλήθη σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση σε νοσοκομείο της Μόσχας για να μειωθεί το οίδημα στον εγκέφαλό της, αφού φέρεται να δέχθηκε επίθεση.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, όταν συνήλθε αποκάλυψε στους γιατρούς ότι είχε κακοποιηθεί από τον σύντροφό της, γνωστό μόνο ως Dmitry.

Η Angelika είχε μετακομίσει στη Μόσχα μετά το διαζύγιό της, αφήνοντας πίσω τον 16χρονο γιο της και τους γονείς της, και είχε εμπιστευτεί στους φίλους της ότι είχε ερωτευτεί έναν «μυστηριώδη αλλά επιφανή» άντρα, χωρίς όμως να δείξει φωτογραφίες του.

Η 33χρονη φέρεται να είχε πει σε φίλη της ότι ο σύντροφός της κάλυπτε τα έξοδα της, της αγόραζε ρούχα, της πλήρωνε τη συνδρομή στο γυμναστήριο και της έκανε πολλά δώρα. 

Οι δικοί της άνθρωποι ανησύχησαν όταν σταμάτησε ξαφνικά να στέλνει μηνύματα και να απαντά σε τηλεφωνήματα.

Η οικογένεια της Angelika έμαθε αργότερα ότι ο Dmitry είχε παντρευτεί δύο φορές και τρία παιδιά. Η ρωσική αστυνομία διεξάγει έρευνες για την υπόθεση. 

Η κατάσταση της Angelika παραμένει κρίσιμη, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την ανάρρωσή της μετά την σοβαρή χειρουργική επέμβαση.

Βαλίτσα «τάφος» για 31χρονη influencer που την στραγγάλισε ο πρώην της

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία και έντονο ενδιαφέρον στα social media, ενώ η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες της υπόθεσης, που θυμίζουν πρόσφατα περιστατικά βίας κατά γνωστών influencers στην Ευρώπη, όπως αυτή της Στέφανι Πίπερ, η οποία βρέθηκε νεκρή σε δάσος της Σλοβενίας μέσα σε βαλίτσα. 

Η Πίπερ είχε εξαφανιστεί στις 23 Νοεμβρίου, όταν επέστρεψε στο σπίτι της από ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι. Ο 31χρονος πρώην σύντροφός της παραδέχτηκε ότι τη στραγγάλισε και οδήγησε την αστυνομία στο σημείο όπου είχε κρύψει το πτώμα της μέσα σε μια βαλίτσα.

