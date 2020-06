Συναγερμός σήμανε και πάλι στην Μινεάπολη των ΗΠΑ -την πόλη όπου δολοφονήθηκε ο Τζορτζ Φλόιντ- όπου σύμφωνα με την τοπική αστυνομία ένας άνθρωπος έπεσε νεκρός και τουλάχιστον άλλοι 11 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς.

** SHOOT UPDATE **

12 people have suffered gunshot wounds in an incident on 2900 block of Hennepin S. 1 adult male died and 11 have no -life-threatening wounds