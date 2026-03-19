Συναγερμός στη Βρετανία: Αυξήθηκαν σε 27 τα κρούσματα μηνιγγίτιδας – Σε εξέλιξη μεγάλη εκστρατεία εμβολιασμού

Δύο νέοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους - Κρούσμα και στη Γαλλία
Περιμένουν στην ουρά για να εμβολιαστούν στο πανεπιστήμιο του Κεντ
Περιμένουν στην ουρά για να εμβολιαστούν στο πανεπιστήμιο του Κεντ / REUTERS / Chris J. Ratcliffe/File Photo

Αυξήθηκαν σε 27, από 20 που ήταν χθες Τετάρτη (18.03.2026) τα κρούσματα της βακτηριακής μηνιγγίτιδας στη Βρετανία που οφείλεται στον μηνιγγιτιδόκοκκο – με 15 επιβεβαιωμένα και 12 υπό έλεγχο, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές της Αγγλίας. Δύο νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

«Προληπτική θεραπεία με αντιβίωση εξακολουθεί να χορηγείται στους φοιτητές του πανεπιστημίου Κεντ, καθώς και σε όποιο πρόσωπο πήγε στο Club Chemistry στο Κάντερμπουρι από τις 5 ως τις 7 Μαρτίου», επεσήμανε η υπηρεσία υγειονομικής ασφάλειας της Βρετανίας (UKHSA) για την επιδημία μηνιγγίτιδας.

Χθες ξεκίνησε μεγάλη εκστρατεία εμβολιασμού κατά της μηνιγγίτιδας Β στην πανεπιστημιούπολη του πανεπιστημίου του Κεντ, η οποία «αν χρειαστεί, θα επεκταθεί», διευκρίνισε η UKHSA.

Ο Βρετανός υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ, που έχει χαρακτηρίσει την επιδημία «πρωτοφανή», αναμένεται σήμερα να επισκεφθεί κέντρο εμβολιασμού στο Κεντ. Σύμφωνα με τον υπουργό, τα περισσότερα κρούσματα συνδέονται με το Club Chemistry όπου συχνάζουν φοιτητές του πανεπιστημίου του Κεντ.

Γιατροί στο πανεπιστήμιο του Κεντ μετά την επιδημία μηνιγγίτιδας
Γιατροί στο πανεπιστήμιο του Κεντ μετά την επιδημία μηνιγγίτιδας / REUTERS / Chris J. Ratcliffe / File Photo

Στη διάρκεια των τριών επίμαχων ημερών στις αρχές Μαρτίου στο κλαμπ αυτό πήγαν περίπου 2.000 άνθρωποι.

Από την πλευρά του ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ κάλεσε χθες όσους βρέθηκαν στο κλαμπ να ενημερώσουν τις αρχές προκειμένου να ξεκινήσουν αντιβιοτική θεραπεία.

Ήδη μια μαθήτρια λυκείου 18 ετών και ένας φοιτητής του πανεπιστημίου του Κεντ, ηλικίας 21 ετών, έχουν πεθάνει.

Παράλληλα ένα κρούσμα έχει αναφερθεί στη Γαλλία, με το υπουργείο Υγείας της χώρας να επιβεβαιώνει χθες ότι ένα πρόσωπο που πήγε στο πανεπιστήμιο του Κεντ νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Αντίποινα από Ιράν με σφυροκόπημα ενεργειακών εγκαταστάσεων στις χώρες του Κόλπου - Τρία χτυπήματα σε Κουβέιτ και Σαουδική Αραβία
Στο Κουβέιτ, τα δύο διυλιστήρια της εθνικής πετρελαϊκής εταιρείας, τα Mina Abdullah και Mina Al-Ahmadi, επλήγησαν επίσης σήμερα το πρωί από ένα drone το καθένα
Ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κατάρ
WP: Το Πεντάγωνο ζητά από τον Λευκό Οίκο πάνω από 200 δισ. δολάρια για τον πόλεμο – «Να ευχαριστήσετε τον Νετανιάχου» σχολιάζει ο Αραγτσί
Η εφημερίδα αναφέρει ότι το ποσό θα επιδιώξει να αυξήσει «επειγόντως» την παραγωγή κρίσιμων όπλων που δαπανώνται λόγω του πολέμου
Πεντάγωνο
