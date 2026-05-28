Συναγερμός στην Ελβετία: Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζυρίχη – Φώναζε «Αλλάχου Άκμπαρ», 3 τραυματίες

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελβετία μετά από επίθεση με μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Βίντερτουρ, κοντά στη Ζυρίχη, με τρεις τραυματίες.

Το κίνητρο της επίθεσης στον σιδηροδρομικό σταθμό στην Ελβετία παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο, ωστόσο σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης ακούστηκε να φωνάζει «Αλλάχου Άκμπαρ» κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Δείτε βίντεο με τον δράστη να τρέχει έξω από τον σταθμό και να φωνάζει:

BREAKING: Major police operation underway at Winterthur railway station in Switzerland after a knife attack reportedly left at least 4 people injured.



Witnesses say the attacker shouted “Allahu Akbar” during the stabbing – Blick/20 Minuten pic.twitter.com/Zocr3OXOwf — Inside the conflict (@InsidConflict) May 28, 2026

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι η επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν από τις 08:30 το πρωί της Πέμπτης (28.05.2026).

Σύμφωνα με την εφημερίδα 20 Minuten, την ώρα της επίθεσης ομάδα μαθητών περνούσε από τον σταθμό, ενώ η δασκάλα τους φέρεται να στάθηκε μπροστά από τα παιδιά για να τα προστατεύσει.

Ο ύποπτος συνελήφθη από την αστυνομία και πρόκειται για έναν 31χρονο Ελβετό.

«Λίγο μετά τις 8.30, ένας άνδρας τραυμάτισε τρία άτομα με μαχαίρι στον σταθμό του Βίντερτουρ. Ο ύποπτος ως δράστης, ένας Ελβετός 31 ετών, συνελήφθη από την αστυνομία», ανακοίνωσε η αστυνομία του καντονίου της Ζυρίχης διευκρινίζοντας ότι τα κίνητρα της επίθεσης ερευνώνται.