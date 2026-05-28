Συναγερμός στην Ελβετία: Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζυρίχη – Φώναζε «Αλλάχου Άκμπαρ», 3 τραυματίες

Σύμφωνα με την εφημερίδα 20 Minuten, την ώρα της επίθεσης ομάδα μαθητών περνούσε από τον σταθμό - Ο ύποπτος συνελήφθη από την αστυνομία και πρόκειται για 31χρονο Ελβετό
Αστυνομικοί στην Ελβετία / Photo by Sean Gallup/Getty Images / Φωτογραφία αρχείου
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελβετία μετά από επίθεση με μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Βίντερτουρ, κοντά στη Ζυρίχη, με τρεις τραυματίες. 

Το κίνητρο της επίθεσης στον σιδηροδρομικό σταθμό στην Ελβετία παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο, ωστόσο σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης ακούστηκε να φωνάζει «Αλλάχου Άκμπαρ» κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Δείτε βίντεο με τον δράστη να τρέχει έξω από τον σταθμό και να φωνάζει:

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι η επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν από τις 08:30 το πρωί της Πέμπτης (28.05.2026).

Σύμφωνα με την εφημερίδα 20 Minuten, την ώρα της επίθεσης ομάδα μαθητών περνούσε από τον σταθμό, ενώ η δασκάλα τους φέρεται να στάθηκε μπροστά από τα παιδιά για να τα προστατεύσει.

Ο ύποπτος συνελήφθη από την αστυνομία και πρόκειται για έναν 31χρονο Ελβετό. 

«Λίγο μετά τις 8.30, ένας άνδρας τραυμάτισε τρία άτομα με μαχαίρι στον σταθμό του Βίντερτουρ. Ο ύποπτος ως δράστης, ένας Ελβετός 31 ετών, συνελήφθη από την αστυνομία», ανακοίνωσε η αστυνομία του καντονίου της Ζυρίχης διευκρινίζοντας ότι τα κίνητρα της επίθεσης ερευνώνται.

